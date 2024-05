Anadolu Koblenz stoppt Oberwinter in der Nachspielzeit – Entscheidungsspiel am Mittwoch

Unsanft gebremst wurde der TuS Oberwinter (in der Mitte Thomas Enke) vor 580 Zuschauern in Bandorf noch auf dem Weg in die Aufstiegsrunde der Bezirksligazweiten. Konkurrent SV Anadolu Spor Koblenz (in Schwarz) glich in der Nachspielzeit noch aus und erzwang so ein Entscheidungsspiel. Foto: Vollrath