Plus Koblenz

Anadolu Koblenz fährt zum Verfolgerduell zum SVU – Schafft die Germania den Anschluss?

i Alles im Blick: Das SVU-Trainergespann Stefan Ostkamp (links) und Tobias Wirtz will gegen Anadolu weiter Punkte sammeln. Foto: Wolfgang Heil

Der FV Rübenach eilt in der Fußball-Bezirksliga Mitte derzeit von Sieg zu Sieg – entsprechend ist Trainer Benedikt Lauer vor der Partie in Oberzissen guter Dinge. Ein interessantes Duell steigt in Kobern-Gondorf: Aufsteiger SV Untermosel erwartet den SV Anadolu, der einen Sieg benötigt, um Kontakt zu den vorderen beiden Plätzen zu halten.