Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ahrweilers Torwart Bakir hält zwei Elfmeter – Doch Mendig setzt seinen Siegeslauf fort

Von Jan Müller

Trotz früher Führung hat auch Aufsteiger Ahrweiler BC II den Siegeslauf des SV Eintracht Mendig in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht gestoppt. Am Ende des Rhein/Ahr-Duells setzte sich der Tabellenführer verdient mit 3:1 (3:1) bei der Rheinlandligareserve durch. Da der SSV Boppard gleichzeitig die erste Saisonniederlage kassierte (0:3 in Oberwinter), sind die Mendiger nun die einzig noch verbliebene Mannschaft ohne Punktverlust.