Ahrweiler II gerät zu Hause mit 2:8 gegen Anadoluspor unter die Räder – Höchste Saisonniederlage

Von Jan Müller

Die Reserve des Ahrweiler BC hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu Hause ihre bisher höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainerduo Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini geriet gegen den SV Anadoluspor Koblenz mit 3:8 (2:4) unter die Räder und rutschte durch die vierte Pleite in Folge ein gutes Stück in Richtung Abstiegsplätze.