Plus Bad Neuenahr/Elztal Ahrweiler BC II macht aus wenig viel und beendet Niederlagenserie – Maifeld zeigt schlechte Reaktion Von Lutz Klattenberg Bad Neuenahr. In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der Ahrweiler BC II seine fünf Spiele währende Niederlagenserie gestoppt und die SG Maifeld-Elztal zu Hause mit 2:0 (0:0) bezwungen. Für die Maifelder verlängert sich hingegen ihre Negativserie. Seit Spieltag eins gab es in nun neun Partien keinen dreifachen Punktgewinn mehr. Lesezeit: 2 Minuten

Dass diese Partie ein Kellerduell zweier Teams mit schlechten Läufen darstellte, war in der ersten Halbzeit allen Beobachtern deutlich geworden. ABC-Coach Filip Dickebohm drückte es so aus: „Keiner wollte den ersten Fehler machen, und so war das Spiel etwas von der Angst bestimmt – oder taktisch geprägt, je nachdem, wie ...