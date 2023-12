Plus Oberwesel Abstiegskampf trifft Titelrennen: Oberwesel hat in Winzberg die SG Mendig zu Gast Abstiegskampf gegen Aufstiegskampf heißt es im vorgezogenen Spiel des 19. Spieltags der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Tabellenviertletzte SG Viertäler Oberwesel empfängt am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Kunstrasen in Winzberg den Spitzenreiter SG Mendig/Bell. Von Mirko Bernd

Sollte das Wetter mitspielen, wonach es aktuell aussieht, dürfte die Begegnung über die Bühne gehen. Damit rechnet auch Oberwesels Spielertrainer Christoph Fahning, der mit seiner Mannschaft nach dem unglücklichem 2:3 beim Zweiten Mayen am Sonntag noch einmal alle Kräfte mobilisieren will, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Nach 17 ...