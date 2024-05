Plus Mörschbach

6:0 gegen Mülheim-Kärlich II: Viele Abschiede und viele Tore in Mörschbach

Von Robert Mattern

i Abschied nehmen hieß es bei der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal nach 13 Jahren für Raphael Kauer (in Rot, links) und Maurice Volkweis (ganz links). Sie wurden beim 6:0 gegen Mülheim-Kärlich II gebührend verabschiedet. Kauer wechselt als spielender Co-Trainer zu B-Ligist SG Dickenschied/Gemünden, Volkweis übernimmt als Trainer die Liebshausener B-Klasse-Reserve. Foto: B&P Schmitt

In einer Partie, in der es um nichts mehr ging, hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gegen die SG Mülheim-Kärlich II 6:0 (4:0) gewonnen. Ein weiteres Torfestival der Heimmannschaft, die mit 106 Treffern die Saison abschloss. Noch eine Erscheinung am Rande: Nach 18-maligen Verharren auf Platz sieben in der Bezirksliga rutschte die SG am letzten Spieltag und der 2:7-Niederlage von Mendig in Weitersburg doch noch einen Rang höher und schließt die Runde auf Platz sechs ab.