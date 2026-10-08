Wenn der Zweite der Bezirksliga Mitte im Pokal auf den Elften der Rheinlandliga trifft, liegt eine Überraschung in der Luft. Diese war nach dem Führungstreffer der SG Augst in der 86. Minute dann auch zum Greifen nah. Doch Andernach schlug zurück.
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Kim Kossmann, Trainer der SG 99 Andernach, sollte recht behalten mit seiner Prophezeiung, wonach die Pokalaufgabe bei der SG Augst Eitelborn „ein schweres Stück Arbeit“ wird. Am Ende siegte der Rheinlandligist mit 4:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen den Bezirksligisten und steht damit im Achtelfinale des Rheinlandpokals.