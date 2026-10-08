Rheinlandligist muss zittern Für drei Minuten ist Andernach in der Augst sogar raus Klaus Reimann 08.10.2026, 07:37 Uhr

i Die SG Augst um Ryan Frantz (vorne rechts) ließ nichts unversucht, um Rheinlandligist SG 99 Andernach (vorne links Max Blohm) das Leben schwer zu machen. Der Plan ging fast auf, die Gastgeber gingen sogar in Führung. Das Happy End für den Bezirksliga-Zweiten blieb aber aus. Andreas Hergenhahn

Wenn der Zweite der Bezirksliga Mitte im Pokal auf den Elften der Rheinlandliga trifft, liegt eine Überraschung in der Luft. Diese war nach dem Führungstreffer der SG Augst in der 86. Minute dann auch zum Greifen nah. Doch Andernach schlug zurück.

Kim Kossmann, Trainer der SG 99 Andernach, sollte recht behalten mit seiner Prophezeiung, wonach die Pokalaufgabe bei der SG Augst Eitelborn „ein schweres Stück Arbeit“ wird. Am Ende siegte der Rheinlandligist mit 4:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen den Bezirksligisten und steht damit im Achtelfinale des Rheinlandpokals.







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