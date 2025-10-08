Linz gewinnt nach Verlängerung Führt falsche Gelbe Karte zu Wissener Niederlage? Jens Kötting 08.10.2025, 23:48 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die wohl entscheidende Szene in der dritten Runde des Rheinlandpokals ereignete sich in der Verlängerung, als Wissens Philipp Weber Gelb-Rot sah, obwohl ein anderer das Foul begangen hatte. Am Ende stand gegen den VfB Linz eine 1:3-Niederlage.

Der VfB Wissen hat den Einzug ins Achtelfinale im Rheinlandpokal nach großem Kampf und einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Ligaauftritten knapp verpasst. Nach mehr als 120 umkämpften Minuten mussten sich die Siegstädter gegen den Ligakonkurrenten aus Linz im vierten Aufeinandertreffen des Jahres zum dritten Mal geschlagen geben.







