Kreispokal A/B, Viertelfinale FSV Osterspai trifft mal wieder im halben Dutzend Stefan Nink 02.03.2026, 09:00 Uhr

i Luca Kup (hier beim Kopfball im Duell mit Niederneisens Maurice Hölzer) leistete zum 6:1-Kantersieg der FSV Osterspai mit drei Treffern einen wesentlichen Beitrag. Andreas Hergenhahn

Die Zentrale Sportanlage in Hahnstätten war am Wochenende Schauplatz von gleich zwei Viertelfinal-Begegnungen des Fußball-Kreispokals A/B. Zweimal zogen die klassentieferen Gastgeber den Kürzeren, sodass ein A-Ligist den Pokal holen wird.

Da waren’s nur noch vier: Das Feld der Teams, die die Vorschlussrunde im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B bestreiten, ist zusammengeschrumpft. Für das Endspiel, das am Sonntag, 31. Mai, in Bornich ausgetragen wird, kommen nur noch die A-Ligisten SV Diez-Freiendiez, FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, Titelverteidiger SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und SG Altendiez/Gückingen infrage.







Artikel teilen

Artikel teilen