Dass die Frankfurter Eintracht die erste Runde des DFB-Pokals durchaus ernst nimmt, zeigt die Tatsache, dass bei den jüngsten Auftritt des FV Engers Video-Analysten des Bundesligisten vor Ort waren. Beide Teams wollen sich bestmöglich vorbereiten.

Eine Frankfurter Tageszeitung hat die Eintracht in ihrer alljährlichen Bundesligavorschau auf Rang zwei der Abschlusstabelle getippt, hinter den Bayern und vor Stuttgart, Dortmund und Leverkusen. Dieser Optimismus ist nicht nur dem sportjournalistischen Lokalpatriotismus geschuldet, denn einiges spricht dafür, dass sich der Traditionsklub vom Main anschickt, die genannten Konkurrenten als Bayern-Jäger Nummer eins abzulösen. Der Engerser Pokalgegner hat es geschafft, durch geschickte Personal- und Transferpolitik die Lücke zu den Großklubs nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene stetig zu verkleinern, mit dem Gewinn der Europa League vor drei Jahren als vorläufigem Höhepunkt.

Seitdem hat die Eintracht in Randal Kolo Muani, Omar Marmoush und zuletzt Hugo Ekitike drei Topspieler für jeweils hohe zweistellige Millionensummen verkauft. Nur etwa die Hälfte der Ekitike-Millionen haben die Frankfurter gebraucht, um den Mainzer Stürmer Johnny Burkardt, den erfolgreichsten deutschen Torschützen der Vorsaison, und den flinken und torgefährlichen Japaner Ritsu Doan vom SC Freiburg zu verpflichten.

Frankfurt absolvierte Trainingslager auch zu Marketingzwecken in den USA

Ihr zweiwöchiges Trainingslager absolvierte die Eintracht mit Trainer Dino Toppmöller im schwül-heißen Louisville im US-Bundesstaat Kentucky, getreu dem ehrgeizigen Vorsatz ihres Vorstandssprechers Axel Hellmann: „Die Bundesliga muss mehr reisen!“ Der Trip war Teil der „Internationalisierungsstrategie“ der Hessen, die in New York ein Büro unterhalten und von „13 Fanklubs zwischen der Ost- und Westküste“ unterstützt werden, wie auf der Bundesliga-Homepage zu lesen ist. Die stärkere Präsenz im vermeintlichen Wachstumsmarkt USA ist Teil der Vermarktungsstrategie des Bundesliga-Dritten. In drei Testspielen – 5:2 gegen Louisville City, 2:2 gegen Aston Villa und ebenfalls 2:2 gegen Philadelphia Union – blieb das Team von Dino Toppmöller ungeschlagen. Doch wie stark ist die Eintracht wirklich?

i Engers' Videoanalyst René Eberz war in Fulham, um sich dort einen doch eher enttäuschenden Auftritt der Frankfurter Eintracht anzusehen. René Weiss

Davon wollte sich Rene Eberz, der Chef-Analyst des FV Engers, selbst ein Bild machen und flog am Sonntagmorgen nach London, wo der Pokalgegner des Oberligisten vom Rhein auf der Rückreise Station machte. Am Flughafen Heathrow wurde Eberz von einem Fahrer des Eintracht-Gegners FC Fulham abgeholt, 40 Minuten vor dem Anpfiff saß der 42-Jährige auf seinem Tribünenplatz im Stadion Craven Cottage – und war erst mal enttäuscht: „Das Stadion war höchstens zu 40 Prozent ausgelastet, gehört hat man nur die 150 Eintracht-Fans.“ Auch die Leistung des Bundesligisten überzeugte ihn nicht, Frankfurt verlor gegen den Elften der Premier League mit 0:1. „Zum Glück konnte ich auch ein Video des Philadelphia-Spiels sehen“, berichtet er, „das war gegen einen tief stehenden Gegner eher mit dem zu vergleichen, was wir zu erwarten haben.“

„Das hohe Anlaufen der Engländer wird für uns nicht das passende Mittel gegen die Eintracht sein.“

Engers’ Video-Analyst René Eberz

Gegen die aggressiv pressenden Engländer fand Toppmöllers Team „kaum Lösungen in der Offensive“, wie Eberz feststellte, und erspielte sich „höchstens vier oder fünf Torchancen“. Ein Frankfurter Journalist, der den USA-Trip der Eintracht begleitet hatte, konnte seine Enttäuschung kaum verhehlen, als er schrieb: „Der Beobachter aus Engers dürfte beim Sightseeing in der Stadt mehr gesehen haben als beim sommerlichen Kick im Stadion an der Themse.“

Das will der Video-Analyst vom Mittelrhein so nicht bestätigen. „Das hohe Anlaufen der Engländer wird für uns nicht das passende Mittel gegen die Eintracht sein“, fasste er nach seiner Rückkehr die Eindrücke zusammen, „uns erwartet eher ein extrem hohes Pressing der Frankfurter.“ Noch fehlte der neu formierten Eintracht die Bindung, Mario Götze, der Weltmeister von 2014, war, so der Frankfurter Journalist, „quasi unsichtbar“.

Frankfurter Delegation schaute sich Engerser Spiele in Idar-Oberstein und Auersmacher an

Seine Eindrücke und Erkenntnisse teilt Eberz zunächst mit dem Trainerteam, fasst die Resultate in einer „zwölf bis 24 Seiten starken“ Analyse zusammen und stellt diese zusammen mit bewegten Bildern den Spielern zur Verfügung. „Dieses Vorgehen ist seit einigen Jahren Standard, nicht nur bei den Profis“, sagt er. „Bei der Eintracht arbeiten fünf oder sechs Analysten an einem Spiel, die Analyse umfasst bis zu 50 Seiten.“ Auch über den FV Engers dürfte der Bundesligist inzwischen bestens informiert sein: „Die Frankfurter waren bei unseren Spielen in Idar-Oberstein und gegen Auersmacher vor Ort. Die Klubs überlassen nichts dem Zufall, die wissen alles.“

Beim FVE heuerte Rene Eberz vergangene Saison an und ist an jedem Wochenende unterwegs. Freitags vor dem Fulham-Trip war er in Ludwigshafen beim Auswärtssieg des Aufsteigers Gau-Odernheim, nach seiner Rückkehr am Sonntag mit der Frühmaschine ging’s gleich weiter zum nächsten Neuling nach Wiesbach, wo der SV Gonsenheim mit 0:1 verlor. Gegen diese vier Teams treten die Engerser an vier der nächsten fünf Oberliga-Spieltage an und dürften dank Eberz‘ Erkenntnissen bestens gerüstet sein. Ob die Werkzeuge des Analysten dem Trainerteam des Fünftligisten auch im Pokalspiel gegen den Champions-League-Starter zu einem achtbaren Resultat verhelfen können, bleibt indes abzuwarten.