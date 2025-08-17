Schon im Vorfeld war durchgesickert, dass Kevin Trapp kein Spiel mehr für Eintracht Frankfurt absolvieren wird. Für ihn stand Jens Grahl zwischen den Pfosten und hielt sich schadlos. Ihm könnte bald eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt werden.

Das Pokalwunder vom Oberwerth ist ausgeblieben. Der Favorit hat dem Außenseiter keine Chance gelassen. Unter anderem mit dem japanischen Neuzugang Ritsu Doan, der bei seinem Pflichtdebüt mit zwei Toren und guter Leistung (Trainer Dino Toppmöller: „Ritsu hat gezeigt, dass er ein belebendes Element für unsere Mannschaft ist“) sowie dem aus Mainz gekommenen Nationalspieler Jonathan Burkardt, aber eben auch ohne 2014er-WM-Held Mario Götze und Kevin Trapp. Götze, hinter dem eine dreimonatige Verletzung liegt, soll beim Ligaauftakt fit sein und war Teil eines Eintracht-internen Testspiels, hatte die Reise nach Koblenz also gar nicht erst mit angetreten. „Vor uns liegt ein anstrengendes Jahr, wir setzen darauf, dass er zum ersten Punktspiel dann eine Woche weiter ist. Auch wenn sich jeder Trainer wünscht, immer einen fitten Götze im Kader und auf dem Platz zu haben“, so Toppmöller.

Bei Kevin Trapp sieht es danach aus, dass er nicht mehr für die Eintracht auf dem Platz stehen wird. „Am Samstag wurde er vom Verein freigestellt, um Verhandlungen mit einem anderen Klub führen zu können“, erklärte Toppmöller auf der Pressekonferenz. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es sich bei diesem Verein um Paris FC handelt, der zur aktuellen Spielzeit in die französische Ligue 1, also die höchste Spielklasse, aufgestiegen ist. „Noch ist Kevin nicht weg, aber wenn er wirklich gehen sollte, dann brauchen wir noch einen Torhüter. Das ist relativ simpel“, ergänzte der Frankfurter Trainer.

„Am Samstag beim Einsteigen in dem Mannschaftsbus habe ich mir gedacht, dass ich spiele.“

Jens Grahl stand für Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten

So stand Jens Grahl gegen den FV Engers zwischen den Pfosten. Er bekam nicht viel zu tun, stand aber nach 18 Minuten dem schnellen Engerser Angreifer Manuel Simons gegenüber. Da musste der Reserve-Schlussmann der Hessen eingreifen und eine Engerser Führung verhindern. „Am Samstag beim Einsteigen in dem Mannschaftsbus habe ich mir gedacht, dass ich spiele“, erklärte Grahl, weil die etatmäßige Nummer eins die Reise an den Rhein nicht mit angetreten hatte. „Wir wissen, dass wir ein gutes Torhütertrio haben. Jens geht immer mit positivem Beispiel voran. Egal, wer vor ihm spielt, weiß, dass er sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen kann“, hob Toppmöller die Zuverlässigkeit seiner Nummer zwei hervor.

Die erlebte im zweiten Abschnitt, als der Unterschied zwischen Bundes- und Oberligist deutlich wurde, ruhige 45 Minuten im Eintracht-Tor, genoss aber das Gefühl, auf dem Platz stehen zu dürfen. „Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Diese Rolle werde ich auch weiterhin einnehmen.“ Grahl geht also davon aus, dass er auch nach einem wahrscheinlichen Trapp-Abgang wieder auf Position zwei rückt. Die Eintracht soll in Verhandlungen mit dem (Noch-)Bremer Michael Zetterer in Verhandlungen stehen. Der ist am Freitag mit Werder bei Arminia Bielefeld ausgeschieden, dürfte also im weiteren Saisonverlauf im Pokal nicht mehr für die Eintracht zum Einsatz kommen. Es könnte in Koblenz also nicht der letzte Einsatz für Jens Grahl gewesen sein.