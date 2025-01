Bei Berods verdientem Sieg: 32. Pils-Cup endet jäh

Was für ein Finale in der Hachenburger Rundsporthalle. Doch am Ende dreier Tage voller Budenzauber stand nicht das Sportliche im Vordergrund. Vielmehr sorgte eine Entscheidung des Oberligisten FV Engers für Verwunderung und Kopfschütteln