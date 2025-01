Endrunde der Männer FKM: Penalty-Premiere in Emmelshausen 17.01.2025, 11:50 Uhr

i Die SG Unzenberg/Mengerschied/Sargenroth um Torwart Christopher Spreyer bekommt es in der Gruppe A der FKM-Endrunde am Sonntag in Emmelshausen mit Bremm, Eifelhöhe und Biebertal II zu tun. Dennis Irmiter

Penalty statt Sechsmeter, eine neue Ermittlung der Tabellenrangfolge bei punktgleichen Teams nach der Vorrunde sowie die Einführung von Einzelwettbewerben – die FKM-Endrunde der Männer hat Neues zu bieten. Aber auch so wenige Starter wie noch nie.

Nur acht Mannschaften haben sich für die Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) Hunsrück/Mosel bei den Männern angemeldet, so wenige wie noch nie. Bei der Endrunde in Emmelshausen am Sonntag ab 13.30 Uhr müssen sich die Teilnehmer auf einige Veränderungen einstellen.

