Meisterschaft Hunsrück/Mosel FKM: Alle Endrundenteilnehmer sind ermittelt 28.01.2025, 00:00 Uhr

i Der TuS Kirchberg (blaue Trikots, hier beim 2:1-Sieg gegen Kaisersesch) hat sich für die Endrunde bei den D-Junioren am Sonntag ab 13 Uhr in Emmelshausen qualifiziert. Kirchberg wurde beim letzten Vorrundenturnier in Sohren (es gewann Kastellauner Dennis Irmiter

Am Wochenende werden die Futsal-Kreismeister Hunsrück/Mosel in Emmelshausen (D- und E-Jugend) und in Simmern (C-Jugend) gekürt.

Die Vorrunde ist mit dem dritten und letzten Spieltag abgeschlossen, alle zehn Endrundenteilnehmer bei der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) Hunsrück/Mosel bei den C-, D- und E-Junioren sind ermittelt. Am Wochenende werden die Kreismeister in Simmern (C) und in Emmelshausen (D und E) gesucht.

