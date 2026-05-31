Super-GAU im Kreispokal Finale zwischen Ellingen und Hundsangen II abgebrochen Daniel Korzilius 31.05.2026, 09:03 Uhr

i Schöne Kulisse, engagierte Teams, aber ein jähes Ende: Das Kreispokalfinale der A- und B-Ligisten im Kreis Westerwald/Wied zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II musste in Straßenhaus abgebrochen werden. Jörg Niebergall

Das gab es auch noch nicht in der Geschichte der Kreispokal-Wettbewerbe im Fußballkreis Westerwald/Wied: Der letzte Titel der Saison konnte noch nicht vergeben werden und wird wohl erst in der Vorbereitung ausgespielt. Das sind die Hintergründe.

Der Finaltag mit den beiden Kreispokalendspielen des Fußballkreises Westerwald/Wied auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus sollte ein Fußballfest werden. Doch leider spielte das Wetter nicht mit, sodass das Finale der A- und B-Klasse nach einem heftigen Unwetter abgebrochen werden musste.







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