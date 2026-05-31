Das gab es auch noch nicht in der Geschichte der Kreispokal-Wettbewerbe im Fußballkreis Westerwald/Wied: Der letzte Titel der Saison konnte noch nicht vergeben werden und wird wohl erst in der Vorbereitung ausgespielt. Das sind die Hintergründe.
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Der Finaltag mit den beiden Kreispokalendspielen des Fußballkreises Westerwald/Wied auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus sollte ein Fußballfest werden. Doch leider spielte das Wetter nicht mit, sodass das Finale der A- und B-Klasse nach einem heftigen Unwetter abgebrochen werden musste.