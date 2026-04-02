Es wird Trier: Der Fußballverband Rheinland hat sich für das Moselstadion als Austragungsort fürs Rheinlandpokalfinale am 23. Mai entschieden. Das hatten die Spatzen von den Dächern gepfiffen nach den Halbfinalsiegen der beiden Klubs am Mittwoch.
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Es war nach den Halbfinals am Mittwochabend schon ganz stark vermutet worden, nun hat es der Fußballverband Rheinland (FVR) bestätigt: Das Endspiel um den Rheinlandpokal am Samstag, 23. Mai, wird im Trierer Moselstadion stattfinden. Dort treffen der heimische Regionalligist Eintracht Trier und der Oberligist TuS Koblenz aufeinander.