Pokalduell mit besonderer Note FCEK will bei Franks Morbachern unter die letzten Acht 04.11.2025, 15:19 Uhr

i Ob Emmelshausen-Karbachs Ufuk Kömesögütlü (in Blau, Nummer 46, hier beim 2:0 im Drittrundenspiel beim TuS Immendorf) dabei sein kann nach seiner Roten Karte vom 1:3 gegen Gau-Odernheim am Samstag, entscheidet sich kurzfristig. Im Tor wird am Mittwoch im Rheinlandpokal-Achtelfinale auf jeden Fall wie in den bisherigen Pokalspielen Maximilian Krapf (im Hintergrund) stehen. Keita Kinsohita war gegen Gau-Odernheim zunächst auf der Bank, ist aber sicherlich einer der Kandidaten, die auch in die Startelf rücken könnten. Jörg Niebergall

Der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach reist als Favorit zum Rheinlandpokal-Achtelfinale beim Rheinlandligisten FV Morbach. Aber die Partie in Monzelfeld hat eine besondere Note, die dem Spiel sicherlich auch eine gewisse Brisanz verleihen könnte.

Man kommt um das Thema nicht herum vor dem Rheinlandpokal-Achtelfinale des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach beim Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Rasen in Monzelfeld. Mit Philipp Frank steht einer bei Morbach an der Seitenlinie, der das auch schon beim FC Karbach und beim TSV Emmelshausen tat, bei Karbach als Co-Trainer und dann als Cheftrainer, bei Emmelshausen als „Co“ von Julian Feit.







