FCEK will bei Franks Morbachern unter die letzten Acht

Der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach reist als Favorit zum Rheinlandpokal-Achtelfinale beim Rheinlandligisten FV Morbach. Aber die Partie in Monzelfeld hat eine besondere Note, die dem Spiel sicherlich auch eine gewisse Brisanz verleihen könnte.
Lesezeit 3 Minuten
Man kommt um das Thema nicht herum vor dem Rheinlandpokal-Achtelfinale des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach beim Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Rasen in Monzelfeld. Mit Philipp Frank steht einer bei Morbach an der Seitenlinie, der das auch schon beim FC Karbach und beim TSV Emmelshausen tat, bei Karbach als Co-Trainer und dann als Cheftrainer, bei Emmelshausen als „Co“ von Julian Feit.