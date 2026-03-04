Klares 4:1 bei der SG Betzdorf FCEK lässt null Zweifel am Halbfinaleinzug aufkommen Jens Kötting 04.03.2026, 23:17 Uhr

i Betzdorf mit Torwart Christoph Thies (in Rot) am Boden, Emmelshausen-Karbach mit Dylan Esmel (in Blau) obenauf - so war es über weite Strecken im Rheinlandpokal-Viertelfinale, das der Oberligist sicher mit 4:1 beim Ost-Bezirksligisten gewann. Manfred Böhmer/balu

Klare Sache auf dem Bühl: Oberligist FC Emmelshausen-Karbach ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran aufkommen, wer ins Rheinlandpokal-Halbfinale einziehen sollte – und zwar er selbst. Der FCEK siegte mit 4:1 beim Ost-Bezirksligisten SG Betzdorf.

Die SG 06 Betzdorf hat im Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals gegen den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach die große Überraschung verpasst und musste eine klare sowie verdiente Niederlage einstecken. Nach einer über 90 Minuten weitgehend dominanten Partie setzte sich der Oberliga-Fünfte mit 4:1 (3:0) durch, wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und wartet nun auf seinen Halbfinalgegner, der am Mittwoch (11.







