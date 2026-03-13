Spielort fürs große Halbfinale FCEK gegen Eintracht Trier wohl in Emmelshausen Mirko Bernd 13.03.2026, 06:00 Uhr

i In der vergangenen Saison trug Linus Wimmer (am Ball) noch das Trikot von Regionalligist Eintracht Trier und machte ein ganz starkes Spiel und ein Tor beim 4:0 im Viertelfinale des Rheinlandpokals in Emmelshausen gegen den Oberligisten FC Karbach. Wenn es am 1. April zur Wiederauflage der Partie kommt, dieses Mal im Halbfinale, wird Wimmer auf der anderen Seite auf dem Feld stehen, nämlich beim FC Emmelshausen-Karbach. Die Partie soll am 1. April wieder auf dem Emmelshausener Kunstrasen stattfinden. Sebastian Schwarz

Wird es wie in der Vorsaison der Emmelshausener Kunstrasen, auf dem sich der FC Karbach – heute FC Emmelshausen-Karbach – und Eintracht Trier im Rheinlandpokal-Viertelfinale am 1. April gegenüberstehen? Alles deutet darauf hin.

Seit Mittwochabend steht der Halbfinalgegner im Fußball-Rheinlandpokal für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach fest: Es ist Regionalligist Eintracht Trier um den ehemaligen Karbacher Thomas Klasen, der sich mit 4:1 beim FCEK-Liga-Rivalen FV Engers durchsetzte und nun am Mittwoch, 1.







Artikel teilen

Artikel teilen