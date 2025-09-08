Die Generalprobe vor dem Rheinlandpokalspiel gegen den Oberligisten Rot-Weiss Koblenz ging für den FC Plaidt völlig daneben. Denn die Alemannia kassierte in Saffig die erste Niederlage in der A-Klasse.

Als einer der letzten Partien der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals empfängt der A-Ligist FC Alemannia Plaidt am Dienstagabend (19.30 Uhr) den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz am Pommerhof. Der gesamte Verein arbeitet im Vorfeld unermüdlich daran, allen Beteiligten einen schönen Pokalabend zu ermöglichen.

Auch wenn sportlich die Rollen im Duell mit dem ehemaligen Regionalligisten klar verteilt sind, wollen die Alemannen vor hoffentlich großer Zuschauerkulisse die Begegnung nicht nur genießen, sondern dem haushohen Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen.

„Ich bin gespannt, wie gut die Oberligaspieler mit unserem kleinen Platz zurechtkommen. Wir haben nichts zu verlieren.“

Kai Wagner, Trainer des FC Plaidt

„Dass wir kaum eine Chance haben dürften, ist kein Geheimnis, und trotzdem bin ich gespannt, wie gut die Oberligaspieler mit unserem kleinen Platz zurechtkommen. Wir haben nichts zu verlieren, wollen jedoch das Spiel nicht schon vorab abschenken“, zeigt sich FC-Coach Kai Wagner durchaus mutig.

In der ersten Runde des Rheinlandpokals schalteten die Plaidter mit dem TuS Oberwinter ebenfalls eine klassenhöhere Mannschaft aus. Beim 3:2-Erfolg gegen den Bezirksligisten war die Chance auf einen Sieg allerdings deutlich höher als gegen die drei Klassen höher angesiedelten Koblenzer.

Trainer Wagner will sich taktisch etwas einfallen lassen

Hinzu kommt, dass der FC in der Liga am Wochenende einen herben Dämpfer hinnehmen musste. Im Derby bei der SG Saffig/Miesenheim (0:4) kassierte die Wagner-Elf die erste Niederlage der laufenden Saison. „Das Spiel ist bereits aus den Köpfen und die Vorfreude auf den Pokalabend groß. Wir werden uns taktisch etwas einfallen lassen, klar dürfte aber sein, dass wir Rot-Weiss nicht mit offenem Visier anlaufen werden. Mit einer guten Defensive und einem starken Schlussmann Maurice Schamber wollen wir die Partie so lange wie möglich offen halten.“

Verzichten muss Wagner am Dienstagabend unter anderem auf die beiden wichtigen Offensivkräfte Noah Nestler (gesperrt) und Timm Liss (Urlaub).