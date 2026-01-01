Alemannia nicht zu schlagen FC Plaidt setzt sich im Finale gegen SG Saffig durch Jan Müller 01.01.2026, 12:43 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock / golubka57

Alemannia Plaidt hat seinen Titel beim Pellenz-Supercup verteidigt und das Finale gegen die SG Saffig/Miesenheim gewonnen. Eine Überraschung war der dritte Rang der U18 der Alemannia.

Der neue Titelträger des Hallenfußballturniers der Verbandsgemeinde Pellenz ist der alte Titelträger: A-Ligist FC Alemannia Plaidt hat seine Vormachtstellung in der Pellenz bestätigt und den Titel beim Pellenz-Supercup verteidigt. Im Finale bezwang das Team von Trainer Kai Wagner den Ligakonkurrenten SG Saffig/Miesenheim in einem engen Duell mit 3:2 und konnte sich dabei auf den treffsicheren Torhüter Maurice Schamber und Doppeltorschützen Timm ...







