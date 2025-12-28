Pellenz-Cup in Plaidt FC Plaidt ist Titelverteidiger und Favorit Jan Müller 28.12.2025, 13:14 Uhr

Spannung beim Pellenzer Hallenfußball: Acht Teams kämpfen um den Titel, darunter der A-Klassenspitzenreiter und Titelverteidiger FC Alemannia Paidt.

Nur wenige Tage vor dem Jahresende wird in der Verbandsgemeinde Pellenz der Titelträger im Hallenfußball für das Jahr 2025 ausgespielt. Am Montagabend greifen ab 18 Uhr und unter der Leitung der ausrichtenden Spvgg Nickenich die sechs Erstgarnituren der Pellenzer Vereine sowie zwei Qualifikanten nach der VG-Krone und ermitteln den Nachfolger des FC Alemannia Plaidt, der sich den Titel im vergangenen Jahr sicherte.







