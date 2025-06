Der FC Kosova Montabaur II hat seine starke Saison nach dem Aufstieg in die Kreisliga B mit dem Gewinn des Kreispokals der Kreisliga C und Reserveklasse des Fußballkreises Westerwald/Wied gekrönt. Vor 800 Zuschauern gewannen die Kosovaren in Ransbach-Baumbach gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal II mit 3:2 (1:1).

Nach 20 Sekunden rappelt es schon

Beide Fanlager unterstützen ihre Teams lautstark und zündeten schon vor dem Anpfiff Bengalos und Feuerwerkskörper. Dem standen die Spieler in keinster Weise nach und fackelten zu Spielbeginn ein wahres Feuerwerk ab. Nach nur 20 Sekunden führte der erste Angriff der Partie gleich zum Erfolg: Stefan Gorin brachte den FC Kosova II in Führung. Neustadt zeigte sich unbeeindruckt und glich in der dritten Minute durch Tim Prassel aus. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erarbeitete sich die Elf aus Montabaur ein Chancenplus, es blieb jedoch beim 1:1.

i Stimmung auf und neben dem Platz: Den Bengalos, die die Fans auf den Rängen zündeten, ließen die Mannschaften auf dem Platz ein fußballerisches Feuerwerk folgen. Dabei setzte sich der FC Kosova II knapp gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal II durch. René Weiss

In der 66. Minute ermöglichte ein Torwartfehler dem B-Klassen-Aufsteiger das 2:1 durch Denis Muharemi. Im Anschluss an den Treffer kam es zu unschönen Szenen, die eine längere Unterbrechung zur Folge hatten. Für das Highlight der Partie sorgte Alen Muharemi in der 80. Minute mit dem 3:1 per Fallrückzieher. Auch dieser Treffer blieb nicht ohne Nebengeräusche, die FCK-Akteure Erion Alushaj und Malik Oukpedjo erhielten nach unnötigen Provokationen gegenüber dem DJK-Anhang die Gelbe Karte. Für Oukpedjo war es die zweite Verwarnung, sodass der FC Kosova II die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste.

„Wir sind mit beiden Mannschaften aufgestiegen, dazu jetzt noch der Pokalsieg – was für ein Wahnsinns-Jahr!“

Valentin Konaj, Trainer FC Kosova II

In der zwölften Minute der Nachspielzeit verkürzte Peter Junior auf 2:3, doch drei Minuten später kannte der Jubel im Lager der Kosovaren nach dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Yilmaz Yildiz keine Grenzen mehr. Kosova-Coach Valentin Konaj war stolz auf sein Team: „Der Sieg war zu 100 Prozent verdient. Es gibt keine Mannschaft, die diesen Erfolg mehr verdient hat als der FC Kosova II. Wir sind mit beiden Mannschaften aufgestiegen, dazu jetzt noch der Pokalsieg – was für ein Wahnsinns-Jahr!“