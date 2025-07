Michael Melzer, Sachbearbeiter im Fußballkreis Hunsrück/Mosel, und C-Klasse-Spielleiter Hans-Jürgen Diel haben in Zilshausen die Paarungen der ersten Runde im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) sowie im Kreispokal 2 (C-Klasse) ausgelost.

Die erste Runde ist für den 3. August und damit eine Woche vor dem Meisterschaftsstart in den Kreisligen angesetzt. In beiden Wettbewerben entschieden sich die Spielleiter dazu, in regionalen Töpfen (Rhein-Hunsrück sowie Mosel-Eifel) zu losen. Es kommt zu zahlreichen interessanten Derbys in Runde eins. Im Kreispokal 1 sind alle 14 A-Klässler und 20 B-Klässler im Einsatz. Im Kreispokal 2 machen 27 Mannschaften mit, die Spvgg Cochem II verzichtet auf eine Teilnahme. Fünf Teams erwischten ein Freilos im C-Klasse-Wettbewerb.

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse), 1. Runde

SG Biebertal/Unterkülztal (B 14) – TuS Kirchberg II (A 6)

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (B 14) – SG Dickenschied/Gemünden (A 6)

SG Kastellaun/Uhler (B 14) – SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach (A 6)

SG Hunsrückhöhe Bärenbach (B 14) – SG Sohren/Büchenbeuren (B 14)

SSV Buchholz (B 9) – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (A 6)

FC Emmelshausen-Karbach III (B 9) – SC Weiler (A 6)

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (B 9) – SSV Boppard (A 6)

SG Ehrbachtal Ney (B 9) – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (B 9)

SG Viertäler Oberwesel II (B 9) – SG Urbar/Werlau (B 9)

SG Illerich/Landkern (B 8) – SSV Ellenz-Poltersdorf (A 6)

SG Auderath/Alflen (B 8) – SG Bremm (A 9)

SG Bremm II (B 14) – SV Binningen (A 6)

SG Brohlbachtal Hambuch (B 8) – SV Masburg (A 5)

SV Laubach II (B 8) – Spvgg Cochem (A 6)

SG Eifelhöhe Büchel (B 8) – SG Vorderhunsrück Sabershausen (A 6)

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (B 9) – SG Ober Kostenz/Unzenberg (A 6)

SG Oppenhausen/Nörtershausen (B 9) – TuS Rheinböllen (A 6)

Kreispokal 2 (C-Klasse), 1. Runde

SG Vorderhunsrück Sabershausen II (C 13) – SG Hunsrückhöhe Bärenbach II (C 14)

SG Sohren/Büchenbeuren II (C 14) – SG Biebertal/Unterkülztal II (C 14)

TuS Kirchberg III (C 14) – SG Soonwald/Simmern (C 14)

SG Ober Kostenz/Unzenberg II (C 14) – SG Dickenschied/Gemünden II (C 14)

SSG Lutzerather Höhe II (C 12) – SG Brohlbachtal Hambuch II (C 11)

TuS Treis-Karden (C 13) – SSG Lutzerather Höhe (C 12)

SV Müden (C 13) – SG Eifelhöhe Büchel II (C 12)

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach II (C 14) – SSV Boppard II (C 13)

SG Hausbay/Ehrbachtal II (C 14) – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen II (C 13)

VfR Bad Salzig (C 13) – SG Urbar/Werlau II (C 13)

SG Oppenhausen/Nörtershausen II (C 13) – TuS Rheinböllen II (C 14)

Freilose: TuS Ellern (C 14), SC Weiler II (C 13), SG Kastellaun/Uhler II (C 14), Türkgücü Simmern (C 14) und SV Masburg (C 12).