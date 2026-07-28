Staffeltagung in Rettert Fällt ein Tor gibt’s bei Notbremse keine Rote Karte Thorsten Stötzer 28.07.2026, 10:30 Uhr

i Arbeitsatmosphäre anlässlich des Staffeltages in Rettert. Viele ehrenamtliche Fußballfunktionäre kümmern sich gerade organisatorisch darum, dass der Ball bald wieder rollen kann. Thorsten Stötzer

In den Startlöchern stehen die heimischen Fußballer. Am kommenden Wochenende geht’s los mit dem Rheinland- und Kreispokal, ehe acht Tage später die Punktejagd in den Kreisligen wieder im Mittelpunkt steht.

Bei Amateur-Fußballern kommen Wunschtermine auf, die sich zumeist an der örtlichen Kirmes oder an der Hochzeit von Spielern orientieren. Das wurde erneut deutlich, als der Vorstand des Fußballkreises Rhein-Lahn zur Staffeltagung ins Landhaus Gemmer nach Rettert eingeladen hatte.







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