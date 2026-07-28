In den Startlöchern stehen die heimischen Fußballer. Am kommenden Wochenende geht’s los mit dem Rheinland- und Kreispokal, ehe acht Tage später die Punktejagd in den Kreisligen wieder im Mittelpunkt steht.
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Bei Amateur-Fußballern kommen Wunschtermine auf, die sich zumeist an der örtlichen Kirmes oder an der Hochzeit von Spielern orientieren. Das wurde erneut deutlich, als der Vorstand des Fußballkreises Rhein-Lahn zur Staffeltagung ins Landhaus Gemmer nach Rettert eingeladen hatte.