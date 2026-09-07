In der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals treffen der Rheinlandligist Mülheim-Kärlich und der Bezirksligist Oberzissen am Mittwoch aufeinander. Aus Oberzissen treffen Jordi Frohn und Mustafa Madanoglu auf ihren alten Verein.
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In der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals trifft der Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich am Mittwoch (20 Uhr) auf den Bezirksligisten SV Oberzissen. Die Mülheimer sind seit 450 Minuten ohne Gegentor und befinden sich derzeit an der Tabellenspitze der Rheinlandliga, sodass sie als klarer Favorit in die Partie in Oberzissen gehen.