20. Auflage des Hallenturniers EWM-Cup: Runder Geburtstag wird als XXL-Party gefeiert 30.12.2025, 10:00 Uhr

i Die SG Atzelgift/Nister hat vor einem Jahr als B-Ligist den EWM-Cup gewonnen. Ob es wieder einen Außenseitersieg gibt bei der 20. Auflage des Turniers der SG Mündersbach/Roßbach? Jürgen Augst

Zum runden Geburtstag gibt es den EWM-Cup der SG Mündersbach/Roßbach von Donnerstag bis Sonntag in einer XXL-Variante. Rund 150 Mannschaften sind in der Hachenburger Rundsporthalle dabei.

Bereits zum 20. Mal richtet die SG Mündersbach/Roßbach, die mit den Partnervereinen aus Marienhausen und Wienau die SG Grenzbachtal bilden, am Samstag, ihr Hallenfußballturnier um den EWM-Cup in der Rundsporthalle in Hachenburg aus. „Interessante Spiele sind vorprogrammiert, da zahlreiche Nachbarvereine, aber auch höherklassige spielende Teams an diesem Turnier teilnehmen“, sagt Björn Oettgen, Organisator und 2.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen