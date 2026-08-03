Fußball-Kreispokal A/B „Etikettenschwindel“: Statt Reserve kickt die Erste Stefan Nink 03.08.2026, 10:20 Uhr

i Jubel nahezu in Dauerschleife, Pflichtaufgabe souverän erfüllt: Die SG Nievern/Arzbach (von links Bastian Driesch, Tyler Holler und Simon Diel) traf beim Kreispokalspiel bei der Birlenbacher Zweitvertretung ein Dutzend Mal ins Schwarze. Andreas Hergenhahn

Wo C-Liga angekündigt wird, kann zu Beginn der Runde schon einmal höhere Qualität warten. Das erlebte der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach beim Kreispokalspiel im Stadion Silberau in Bad Ems. Die Sportfreunde beorderten ihr A-Team auf den Platz.

Keine großen Überraschungen gab’s in der 1. Runde des Fußball-Kreispokals der Ligen A/B zu verzeichnen. Die Sportfreunde Bad Ems liefen gegen den TuS KK mit der ersten Garnitur auf. Die SG Nievern/Arzbach machte es in Birlenbach zweistellig. Mit der Begegnung der SG Rheinhöhen II gegen TuS Niederneisen wird die Runde am Mittwoch, 12.







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