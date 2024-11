Nachmeldungen noch möglich Erst sechs Teilnehmer bei Futsal-Kreismeisterschaft 28.11.2024, 15:28 Uhr

i Symbolbild symbolbild

Der ein oder andere Teilnehmer würde der Futsal-Kreismeisterschaft Hunsrück/Mosel bei den Männern noch gut zu Gesicht stehen.

In fast allen Fußball-Kreisligen ist Winterpause, die Vorfreude auf Hallenfußball ist im Kreis Hunsrück/Mosel aber nicht groß. Erst sechs Mannschaften haben sich für die Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) am 19. Januar in Emmelshausen angemeldet. Der A-Klässler FC Karbach II, die B-Klässler SG Eifelhöhe Faid, SG Biebertal/Unterkülztal und SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied sowie die C-Ligisten SSV Boppard II und TuS Treis-Karden haben ihr Kommen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen