Joker Richter trifft dreimal Erst in der Schlussphase wird’s so richtig deutlich Stefan Nink 27.08.2026, 09:39 Uhr

i Jacob Elias Richter avancierte mit seinem Dreierpack zum Matchwinner am Burgschwalbacher Märchenwald. Andreas Hergenhahn

Lange hielt die zweite Welle der TuS Burgschwalbach im Kreispokalspiel gegen die SG Gückingen gut mit, ehe der klassenhöhere Favorit doch noch für klare Verhältnisse sorgte und das halbe Dutzend voll machte.

Die SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach steht im Viertelfinale des Bitburger Fußball-Kreispokals der Ligen A/B. Die Kombinierten setzten sich bei der Bezirksliga-Reserve der TuS Burgschwalbach am Ende deutlich mit 6:1 (1:1) durch und benötigen für die Teilnahme am Finale nur noch zwei weitere Siege.







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