Engers kommt Titelverteidigung einen Schritt näher

Der „Tanz auf zwei Hochzeiten“ geht weiter: Fußball-Oberligist FV Engers überwintert nach dem 5:0 (3:0)-Erfolg bei Bezirksligist FSV Salmrohr im Rheinlandpokal. Auf den Viertelfinalgegner muss man allerdings noch warten.

Denn erst in drei Wochen entscheidet sich im Spiel zwischen Oberligist Cosmos Koblenz und Regionalligist Eintracht Trier, auf wen die Mannschaft von Coach Julian Feit im Viertelfinale treffen wird.