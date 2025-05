Wenn am Samstag um 12.30 Uhr im Koblenzer Stadion Oberwerth der FC Rot-Weiss Koblenz auf den FV Engers trifft, entscheidet sich, wer in dieser Saison Rheinlandpokalsieger wird. Das Besondere: Mit dem Duell der beiden Oberligisten wird es zu einer neuen Finalpaarung in der Geschichte des Rheinlandpokals kommen. In fünf der letzten sieben Pokalendspiele waren zwar sowohl die Koblenzer als auch die Engerser vertreten, beide zusammen trafen im Finale jedoch noch nie aufeinander.

Mit einem Sieg am Samstag krönt sich einer der beiden Mannschaften nicht nur zum diesjährigen Pokalsieger, sondern qualifiziert sich auch für die erste Runde des DFB-Pokals 2025/26. Dort warten auf den Gewinner mitunter namhafte Bundesligisten wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund.

Wer wird Rheinlandpokalsieger 2025? Die Entscheidung vom Samstag verfolgen Sie ab 12.15 Uhr live hier in unserem Liveticker.