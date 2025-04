Engers feiert bis in die Nacht hinein

Was für ein Pokal-Fight des FV Engers: Durch ein 2:1 gegen Regionalligist Eintracht Trier ist dem Team um Trainer Sascha Watzlawik ein Coup gelungen. Für den Coach könnte das Finale am 24. Mai ein glanzvolles Ende seiner Tätigkeit werden.

Zum dritten Mal seit 2019 hat der Fußball-Oberligist FV Engers das Endspiel um den Rheinlandpokal erreicht. Im Halbfinale gegen den favorisierten Regionalligisten Eintracht Trier setzte sich das Team von Trainer Sascha Watzlawik nach einer kämpferisch wie spielerisch starken Vorstellung mit 2:1 (1:1) durch und kann nun am 24. Mai im Finale gegen den Oberligarivalen Rot-Weiss Koblenz den Pokal-Hattrick perfekt machen. Bereits 2019 und 2021 hatte der FVE jeweils gegen den FC Karbach den Pokal gewonnen. „Einen haben wir noch drin“, kündigte der Engerser Vereinsvorsitzende Martin Hahn strahlend an. „Heute hat rundherum alles gepasst, eine solche Kulisse hatten wir hier am Wasserturm in meiner Amtszeit noch nie, und alles ist friedlich geblieben.“

„Es wäre schön, die Geschichte so zu Ende zu schreiben.“

FVE-Trainer Sascha Watzlawik würde sich gern mit dem Pokalsieg verabschieden.

Vor 1292 Zuschauern, darunter rund die Hälfte aus Trier, zeigten sich die Engerser gut erholt von der 2:4-Pleite beim FV Diefflen und begegneten dem klassenhöheren Gegner auf Augenhöhe. „Wir haben von der ersten Minute an ein Pokalspiel daraus gemacht“, analysierte Sascha Watzlawik, der in seiner letzten Saison als FVE-Trainer auf ein besonderes Abschiedsgeschenk seiner Mannschaft hoffen darf. „Es wäre schön, die Geschichte so zu Ende zu schreiben, aber das ist Zukunftsmusik“, gab sich Watzlawik bescheiden. „Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir es ins Finale geschafft haben. Heute mussten wir über unsere Grenzen gehen.“

Die Trierer, die 2016 letztmals den Pokal an die Mosel geholt haben, mussten schon früh ihren Abwehrspieler Henry Weigelt nach einem Pferdekuss ersetzen. Das war aber nicht der Grund, warum sie in der Anfangsphase nicht gut ins Spiel kamen. FVE-Stürmer Manuel Simons, dessen Einsatz bis kurz vor dem Anpfiff fraglich war, veredelte einen perfekten Steckpass von Kevin Lahn zur 1:0-Führung (14.). „Wir haben alles getan, damit Manuel spielen konnte“, berichtete Watzlawik, „ich glaube, Voodozauber war auch dabei.“ Kollege Thomas Klasen zeigte sich vor allem vom Torschützen beeindruckt: „Schade, dass der Junge noch nicht seinen Weg gefunden hat zu einem Verein ein, zwei Ligen höher, mit seinem Tempo ist Simons schwer zu verteidigen.“

i Pokal-Duell auf Augenhöhe: FVE-Akteur Kevin Lahn (rechts) ist vor dem Trierer Kapitän Robin Garnier am Ball. Mark Dieler

Das Gegentor war für Klasen „unser Hallo-wach-Moment. Vorher haben wir Bälle verloren im Zentrum, war gar nicht ballsicher und spielten fahrig. Schwer zu erklären, warum. Ich hatte noch in der Kabine den Eindruck, dass meine Jungs darauf gebrannt haben, endlich wieder ins Finale zu kommen.“

Immerhin gelang Triers gefährlichstem Angreifer Mate Biondic bald der Ausgleich. Kurz zuvor hatte Sven König freistehend im Strafraum den Ball übers Tor geschossen, eine Minute später konnte Biondic in gleicher Position ungehindert zum 1:1 einschießen (22.). Doch die Partie blieb offen, von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen.

FVE-Keeper Franjo Serdarusic rettet spektakulär

Aus der Kabine kamen die Gäste mit mehr Entschlossenheit und Wucht und erspielten sich gute Chancen. Die besten Möglichkeiten boten sich Andreas Ivan, der den Ball knapp übers Engerser Tor köpfte (54.), sowie Robin Garnier, dessen mächtigen Schuss von der Strafraumgrenze der fehlerfreie FVE-Keeper Franjo Serdarusic spektakulär mit einer Faust über die Latte boxte (64.). Für Engers, das auf Umschaltspiel setzte, vergab Justin Klein die Führung, als er nach einem Ballgewinn von Matthis Thewalt dessen Pass ans Außennetz setzte (59.).

Vieles deutete auf eine Verlängerung hin, als sich Max Schmitten den Ball auf der rechten Außenbahn erkämpfte, scharf nach innen flankte und der Ball plötzlich im Trierer Tor lag (87.). 2:1-Schütze Jonas von Haacke, der sich mutig zwischen schob, wusste hinterher selbst nicht so genau, wie er das gemacht hatte: „Irgendwie ist der Ball an mein Knie geprallt und von dort ins Tor.“ Vielleicht war es aber auch ein Eigentor, das von Haacke mit seinem mutigen Einsatz gegen Torwart Malte Brüning und Verteidiger Jason Thayaparan erzwungen hatte.

Final-Teams treffen sich am Ostersamstag in der Liga

Mit „Leidenschaft und Willen“ (Watzlawik) verteidigten die Engerser den knappen Vorsprung auch in der fast achtminütigen Nachspielzeit, der eingewechselte Justin Willma erzielte sogar noch ein Abseitstor (90.+5). „Dann schauen wir uns dumm an und gehen nicht unverdient als Verlierer vom Platz“, fasste Gästecoach Klasen den vergeblichen Sturmlauf seines Teams in der Schlussphase zusammen und spendete dem Gegner ein zwiespältiges Kompliment: „Am Ende war es ein verdienter Sieg, weil ihr das zweite Tor gemacht habt, bevor wir es machen konnten.“

Während die Trierer nun aufpassen müssen, dass sie ihre gute Ausgangsposition im Abstiegskampf der Regionalliga nicht zu verspielen, bejubelten die Engerser ihren Erfolg bis in die Nacht hinein. „Wir haben uns auch getraut, zu zocken und nicht nur lange Bälle gespielt“, lobte FVE-Kapitän Chris Meinert sein Team und freute sich schon aufs Finale auf seinen früheren Verein und Ex-Trainer Fatih Cift: „Das wird ein heißes Duell!“ Dass der FVE schon am Ostersamstag im Punktspiel auf die Koblenzer Rot-Weißen trifft, hat für FVE-Coach Watzlawik keinen Testcharakter: „Wir werden wahrscheinlich beide die zweite Mannschaft schicken“, scherzte der Coach, der nach 13 erfolgreichen Jahren als Engerser Trainer nun die Chance hat, mit einem weiteren Paukenschlag seine Tätigkeit am Wasserturm zu beenden.

FV Engers - Eintracht Trier 2:1 (1:1)

FV Engers: Serdarusic – Schmitten, Eberhardt, Meinert, Semchuk – von Haacke (88. Göcer), Thewalt – Simons (71. Kesiksi), Klein (86. Willma), Lahn (90.+3 Arbursu) – Mekoma (90.+6 Lukas Müller).

Eintracht Trier: Brüning – Ömer Yavuz (87. Marceta), Weigelt (6. Heinz), Thayaparan, Wrusch – Ivan (69. Sossah), Garnier (69. Spang), Schuster (46. Held), König – Biondic, Dorow.

Schiedsrichter: Jan Ulmen (Schuld).

Zuschauer: 1292.

Tore: 1:0 Manuel Simons (15.), 1:1 Mateo Biondic (21.), 2:1 Jonas von Haacke (87.).