Das dürfte nach langer Zeit wieder eine große Kulisse im Hunsrück-Fußball werden. Der FC Emmelshausen-Karbach stellt sich jedenfalls auf einen großen Zuschauerandrang beim Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Trier ein.
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Die ganz großen Zuschauerkulissen sind in der Vergangenheit im Hunsrück ein wenig ausgeblieben – das könnte sich am Mittwoch ändern. Oberligist FC Emmelshausen-Karbach rüstet sich im Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals gegen Regionalligist Eintracht Trier für mehr als 1000 Besucher in der Gipp-Arena, den Namen trägt der Kunstrasenplatz in Emmelshausen seit einem Jahr.