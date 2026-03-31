Rheinlandpokal-Halbfinale Emmelshausen ist gerüstet für großen Zuschauerandrang Michael Bongard 31.03.2026, 15:49 Uhr

i Vor etwas mehr als einem Jahr (12. März 2025) jubelte Eintracht Trier in Emmelshausen über einen 4:0-Viertelfinalsieg über den FC Karbach. Vor 500 Fans bereitete Mateo Biondic (Nummer 21) einen Treffer vor. Bei der Neuauflage der Partie am Mittwoch (19.30 Uhr) in Emmelshausen wird Biondic nicht dabei sein, er wechselte im Winter für 220.000 Euro zum belgischen Top-Klub Union St. Gilloise. Mark Dieler

Das dürfte nach langer Zeit wieder eine große Kulisse im Hunsrück-Fußball werden. Der FC Emmelshausen-Karbach stellt sich jedenfalls auf einen großen Zuschauerandrang beim Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Trier ein.

Die ganz großen Zuschauerkulissen sind in der Vergangenheit im Hunsrück ein wenig ausgeblieben – das könnte sich am Mittwoch ändern. Oberligist FC Emmelshausen-Karbach rüstet sich im Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals gegen Regionalligist Eintracht Trier für mehr als 1000 Besucher in der Gipp-Arena, den Namen trägt der Kunstrasenplatz in Emmelshausen seit einem Jahr.







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