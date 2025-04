Nach Minuten sah es so aus, als würde Aufstiegskandidat Eintracht Trier II den nächsten Sieg in der Bezirksliga West einfahren. Aber das ließ die SG Ellscheid nicht mit sich machen – und machte aus einem 0:2 noch ein 5:2.

Die SG Ellscheid hat in der Fußball-Bezirksliga West den Vogel abgeschossen – beziehungsweise den Spitzenreiter: Nach 0:2-Rückstand drehten die Alfbachtaler in Strohn vor rund 200 Zuschauern die Partie und schickten Eintracht Trier II mit 5:2 nach Hause. Die Gäste sind jetzt Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf Daleiden, Ellscheid kletterte auf den fünften Rang.

SGE-Spielertrainer Markus Boos, der wegen einer hartnäckigen Steißbeinverletzung zum Zuschauen verurteilt war, lobte seine Elf nach den hitzigen 90 Minuten: „Die Jungs machen es aktuell einfach gut.“ Knackpunkt für Boos war das 1:2 durch Luca Marinus mit dem Pausenpfiff (45.), nachdem Trier II „wie die Feuerwehr losgelegt“ (Boos) hatte und durch zwei Treffer von Noah Lorenz 2:0 führte (3., 22.). „Durch das 1:2 ging ein Ruck durch meine Mannschaft, aber auch durch die Trierer, nur anders herum“, sagte Boos.

Boos: Der fünfte Rang ist überragend

Im zweiten Abschnitt spielte sich Ellscheid in einen Rausch – angetrieben durch die Fans. Weiterer Knackpunkt: Das 2:2 durch einen Foulelfmeter an Kai Gayer, den Marinus verwandelte (62.). Der Torhunger von Marinus war noch nicht gestillt, ihm gelang auch das 3:2 (68.), bevor Niklas Maas nach einem 80-Meter-Sprint in der Nachspielzeit zum 4:2 traf (90. +1), drei Minuten später legte Eric Zens den Treffer zum 5:2-Endstand nach. Bei Trier II lagen die Nerven etwas blank, Chris Filipe sah Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels, Trainer Kevin Schmitt in der Nachspielzeit ebenso – allerdings wegen Meckerns. Den Ellscheidern konnte das egal sein, Boos findet den fünften Rang „überragend, wir haben eine junge Mannschaft, da sind Schwankungen normal“.

Apropos jung: Aus der A-Jugend des JFV Vulkaneifel, die um den Regionalliga-Aufstieg kämpft, kommen im Sommer Fynn Kläs, Tom Hoff, Matteo Jax und Emilio Schüller dazu, externe Neue stehen zwei fest mit Benedikt Kaufmann (SV Zeltingen) und Christopher Häb (SG Wallenborn). „Beide haben in der Jugend schon hier gespielt, davon leben wir“, unterstreicht Boos.