An diesem Mittwoch kommt es zum zweiten Versuch: Nachdem das Finale um den Kreispokal Westerwald/Wied zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II am 29. Mai abgebrochen werden musste, fiebern beide Seiten nun der Neuauflage entgegen.
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Der Fußballkreis Westerwald/Wied erlebt am Mittwochabend (19.45 Uhr) die Neuauflage eines Endspiels, das es in dieser Form wohl nur selten gibt. Nachdem das Kreispokalfinale der A- und B-Klasse zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II am 29.