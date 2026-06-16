Kreispokal Westerwald/Wied Ellingen und Hundsangen II starten den zweiten Versuch Daniel Korzilius 16.06.2026, 14:00 Uhr

i Am 29. Mai musste das Pokalfinale zwischen der SG Hundsangen II (rote Trikots) und der SG Ellingen abgebrochen werden. Am Mittwoch kommt es zur Neuauflage der Partie. Jörg Niebergall

An diesem Mittwoch kommt es zum zweiten Versuch: Nachdem das Finale um den Kreispokal Westerwald/Wied zwischen der SG Ellingen und der SG Hundsangen II am 29. Mai abgebrochen werden musste, fiebern beide Seiten nun der Neuauflage entgegen.

Der Fußballkreis Westerwald/Wied erlebt am Mittwochabend (19.45 Uhr) die Neuauflage eines Endspiels, das es in dieser Form wohl nur selten gibt. Nachdem das Kreispokalfinale der A- und B-Klasse zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II am 29.







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