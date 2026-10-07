4:1 im Pokal in Hundsangen Eisbachtaler Eigentherapie gegen die Ladenhemmung René Weiss 07.10.2026, 22:54 Uhr

i Schlüsselszene: Hundsangens Tim Weimer (in Weiß-Rot) räumt Eisbachtals Silas Held ab und sieht dafür Gelb-Rot schon nach 44 Minuten beim 1:4 seiner SG im Rheinlandpokal. René Weiss

Im vergangenen Jahr war für die Eisbachtaler Sportfreunde in der dritten Runde Schluss bei der SG Hundsangen im Rheinlandpokal. Dieses Mal nicht, der Oberligist hielt den Bezirksligisten in Schach, auch wenn es durchaus eng war.

Am Ende war es ein Stück Eigentherapie gegen die Ladehemmung: Nach nur fünf Toren in elf Fußball-Oberliga-Begegnungen erzielten die Sportfreunde Eisbachtal im Rheinlandpokal-Drittrundenspiel gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth vier Treffer auf einen Streich und warfen den Bezirksligisten durch einen 4:1 (1:1)-Sieg aus dem Wettbewerb.







Artikel teilen

Artikel teilen