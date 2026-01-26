Verdienter Sieg beim Pils-Cup Eisbachtaler bleiben bei heißer Atmosphäre ganz cool Lukas Erbelding

Moritz Hannappel

Jona Heck 26.01.2026, 12:32 Uhr

i Die Eisbachtaler Sportfreunde stellten ihre Kontrahenten beim Hachenburger Pils-Cup 2026 in den Schatten und schnappten sich nach einem 3:1 gegen Gastgeber SG Müschenbach/Hachenburg den Titel. Kevin Rühle

Auch in diesem Jahr lockte der Hachenburger Pils-Cup die Zuschauermassen in die Rundsporthalle. Den Sieg beim beliebten Westerwälder Hallenspektakel holten diesmal die Eisbachtaler Sportfreunde, die sich im Endspiel gegen den Gastgeber behaupteten.

Eine Halle, die drei Tage am Stück aus allen Nähten platzte, dazu intensiver Budenzauber und eine spannende Finalrunde: Auch bei der 2026er-Auflage des Hachenburger Pils-Cups zeigte sich, warum dieses Turnier im Westerwald und darüber hinaus einen so besonderen Ruf genieß.







