Die Überraschung ist ausgeblieben – und lag zu keinem Zeitpunkt in der Luft. Auf dem Rasen in Ruppach-Goldhausen wurde Oberligist Eisbachtal gegen den Bezirksligisten Ahrbach seiner Favoritenrolle gerecht und steht in Runde drei des Rheinlandpokals.

Auch wenn es Zvonko Juranovic ist, der den Angelschein hat, wie sein früherer Trainer Thorsten Wörsdörfer im Vorfeld der Rheinlandpokal-Partie zwischen der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und den Spfr Eisbachtal verraten hatte, so war es doch der Oberligist, der sich das Ticket für die dritte Runde gefischt hat. Und das auf die von Trainer Wörsdörfer erhoffte Art und Weise. Konzentration von der ersten Minute an hatte dieser gefordert – und sein in der Punktrunde nicht von Erfolg verwöhntes Team lieferte gegen den von Juranovic und René Reckelkamm trainierten Bezirksligisten beim 7:1 (6:0) ordentlich ab.

i Julian Schmitz (rechts) war in der ersten Halbzeit nicht zu beneiden um seinen Job im Ahrbacher Kasten. Marco Rosbach

Nach einigermaßen ausgeglichenem Beginn wirkte der Lattenkracher, den Sportfreunde-Torjäger Jonah Arnolds nach knapp zehn Minuten abgab, wie das Startsignal für die Gäste, die es sich in der Folge rund um den Ahrbacher Strafraum gemütlich machten. Kaum noch gelang es den Kombinierten, sich im Spiel Richtung Mittellinie zu bewegen. Dass es immerhin bis zur 16. Minute dauerte, ehe Arnolds nach Jonathan Kaps Hereingabe das 0:1 erzielte, lag vor allem daran, dass sich der Außenseiter nach Kräften wehrte.

Mit dem ersten Treffer war der Bann aber gebrochen. Nach Flanke des nicht zu bremsenden Gabriel Jost legte Matti Jung per Kopf das 0:2 nach (22.), dem zugleich das 0:3 durch Niklas Heuser folgte (25.). Abermals war Jost an der Entstehung beteiligt, der öffnende Querpass kam von Arnolds, der dann beim 0:4 wieder selbst zur Stelle war (32.).

i Heimvorteil genutzt: Eisbachtals Max Olbrich traf wenige Meter von seinem Elternhaus entfernt zum 0:7. Marco Rosbach

„Mehr in die Zweikämpfe rein“, rief SG-Coach Juranovic seiner Defensivabteilung zu, doch das war leichter gesagt als getan. Nach Kaps Kopfball-Ablage erhöhte Lennard Wohlmann auf 0:5 (35.), ehe Arnolds das halbe Dutzend vollmachte (39.) Den ersten Versuch hatte Julian Schmitz im Ahrbacher Tor noch pariert, beim folgenden Kopfball des Eisbachtaler Stürmers mit der Nummer 10 war er dann aber machtlos. Spätestens jetzt hatte Arnolds Mitleid mit dem SG-Keeper, den er kurz in den Arm nahm. Es blieb bis zur Pause bei „nur“ sechs Gästetreffern, weil Arnolds den Posten von der falschen Seite traf (42.) und Jamal Kilic die Vorlage des dreifachen Torschützen nicht verwerten konnte (44.).

Nach dem Wechsel beruhigte sich das Geschehen etwas. Zwar erhöhte Eisbachtals Kapitän Max Olbrich wenige Meter von seinem Elternhaus entfernt per Foulelfmeter auf 0:7 (54.), doch damit hatte der Oberligist vor knapp 250 Zuschauern sein Pulver verschossen. Ein kleiner Trost für die Ahrbacher: Der letzte Treffer des Abends gehörte ihnen, Jan Christian Weber verkürzte kurz vor Schluss auf 1:7 (84.).