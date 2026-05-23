1:0-Finalsieg gegen die TuS Eintracht Trier stemmt den Pokal in die Höhe Stefan Kieffer 23.05.2026, 18:28 Uhr

i Eintracht Trier heißt der Rheinlandpokalsieger 2025/26. Der Regionalligist besiegte den Oberligisten TuS Koblenz mit 1:0. René Weiss

Die Revanche ist Eintracht Trier geglückt. Der Regionalligist bezwang den Oberligisten TuS Koblenz im Finale des Rheinlandpokals vor 9000 Zuschauern mit 1:0. Goldener Schütze war Noah Herber.

Die Spannung war groß, das Moselstadion ausverkauft, die Stimmung super. Nur fußballerisch entpuppte sich das Endspiel um den Rheinlandpokal zwischen den beiden strahlungskräftigsten Mannschaften im Verband über weite Strecken als Langweiler. Ein einziges Tor entschied das Finale zugunsten des favorisierten Regionalligisten Eintracht Trier gegen den Oberligisten TuS Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen