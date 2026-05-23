Die Revanche ist Eintracht Trier geglückt. Der Regionalligist bezwang den Oberligisten TuS Koblenz im Finale des Rheinlandpokals vor 9000 Zuschauern mit 1:0. Goldener Schütze war Noah Herber.
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Die Spannung war groß, das Moselstadion ausverkauft, die Stimmung super. Nur fußballerisch entpuppte sich das Endspiel um den Rheinlandpokal zwischen den beiden strahlungskräftigsten Mannschaften im Verband über weite Strecken als Langweiler. Ein einziges Tor entschied das Finale zugunsten des favorisierten Regionalligisten Eintracht Trier gegen den Oberligisten TuS Koblenz.