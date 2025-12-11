Eintracht Frankfurt und Hannover 96 kommen nach Simmern

Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Darmstadt 98 oder SV Elversberg – hochklassiger D-Jugendfußball ist am Wochenende beim Futsal-Masters des JFV Rhein-Hunsrück in den beiden Simmerner Sporthallen garantiert.
Hallenfußball satt mit namhaften Klubs gibt es am Wochenende in Simmern zu sehen: Der JFV Rhein-Hunsrück richtet am Samstag (ab 10 Uhr) ein hochklassig besetztes D-Jugendturnier des älteren Jahrgangs (U13) mit 16 Mannschaften aus – und legt am Sonntag (ab 10 Uhr) ebenfalls in Simmern ein D-Jugendturnier des jüngeren Jahrgangs (U12) mit 14 Teams nach.