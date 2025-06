Kapitän Chris Meinert hatte sich seinen Lieblingsverein Borussia Dortmund gewünscht, Manoel Splettstößer seinen Ex-Klub 1. FC Köln, und Manuel Simons war’s egal, wen der Rheinland-Pokalsieger FV Engers als Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals vorgesetzt bekommen würde. Als Topsprinter Owen Ansah um 17.36 Uhr den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt aus der Lostrommel fischte und den Engersern nach Bochum und Arminia Bielefeld mit dem derzeit drittbesten Team in Deutschland einen „absoluter Oberkracher“ als Gegner bescherte, brach im Vereinsheim des FVE ein Jubelsturm los, als hätten die Grün-Weißen den Pott schon gewonnen.

Für die fast 100 Spieler, Mitglieder, Fans und Sympathisanten, die sich dort versammelt hatten, wurde die Los-Prozedur zu einer Geduldsprobe. Wunschgegner wie der FC Bayern, Schalke 04, der 1. FC Köln und die „Pokalfreunde“ aus Bochum waren schon aus dem Rennen, als in der 19. von 32 Partien das große Los für Engers fiel. Rekonvaleszent Marcel Stieffenhofer, Neu-Stürmer Aymen Ed-Daoudi und Christian Woldt aus dem Trainerteam der dritten FVE-Mannschaft hatten den richtigen Riecher und teilten sich den Gewinn aus dem Tippspiel, das Vorstandsmitglied Horst Aschkowski veranstaltet hatte. „Die Eintracht ist meine Lieblingsmannschaft, seit ich aus Marokko gekommen bin“, verriet Ed-Daoudi, Neuzugang von Cosmos Koblenz, „ich mag die Fans, außerdem hat mein Landsmann Omar Marmoush sehr erfolgreich dort gespielt.“ Stieffenhofer sah seinen Tippsieg nüchterner: „Es sollte einer der vier Großen sein, da habe ich mich aus regionalen Gründen für die Frankfurter entschieden.“ An seinem „letzten Tag ohne Krücken“ gab sich der Mittelfeldspieler zuversichtlich, bis zum großen Spiel Mitte August wieder die Stammelf-Tauglichkeit zu erlangen.

i Engers' Kapitän Christian Meinert mit den Loskugeln. Zusammen mit Sascha Watzlawik, Ulf Steffenfauseweh und Heinz Keuler war er bei der Auslosung in Dortmund. Ulf Steffenfauseweh

Für die ist künftig Julian Feit verantwortlich. Der neue FVE-Trainer fehlte bei der Pokalparty am Wasserturm, aber dafür hatte er gute Gründe. Wegen des bevorstehenden Trainingsbeginns hatte er seine Hochzeitsreise vorverlegt, bevor er am kommenden Samstag in den Stand der Ehe tritt. Kurz vor dem Abflug am Flughafen bekam er die Neuigkeiten mit und gratulierte in den „sozialen“ Medien: „Das war mein Traumlos: Ein Top-Bundesligist in weniger als 200 Kilometer Entfernung mit einer tollen Fanbase. Ich habe das große Glück, das mitzuerleben zu dürfen.“

Auch der FVE-Vorsitzende Martin Hahn strahlte übers ganze Gesicht, als das große Los fiel. „So ein Spiel ist etwas ganz Besonderes für einen Dorfverein“, kommentierte er. Das Pokalduell wird seinem Verein zusätzlich zu der Prämie für den Gewinn des Rheinlandpokals (209.000 Euro abzüglich 25 Prozent, die der Verband unter den anderen Pokalteilnehmern verteilt) gute Zuschauereinnahmen bescheren.

Wo gespielt wird, ist allerdings noch offen. Martin Hahn hatte, um allen Eventualitäten gerecht zu werden, bereits in Koblenz, Mainz und Köln vorgefühlt und wird nun versuchen, die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis zu führen. „Köln wäre eigentlich nur infrage gekommen, wenn wir gegen den FC gelost worden wären“, gab Hahn zu bedenken. Zu einem Spiel in der Mainzer Arena am Europakreisel wären die Eintracht-Fans weniger als eine Stunde unterwegs, auch für die FVE-Fans ist diese Anreise zumutbar. „Egal, wo wir spielen, das Stadion wird voll“, prophezeite Trainer Feit.

Auf der Heimreise von Dortmund, wo die Auslosung im Fußballmuseum stattfand, feierten die FVE-Vertreter Sascha Watzlawik, Kapitän Christian Meinert und Vereinsikone Heinz Keuler eine ruhigere Pokalparty. „Ich freue mich total für die Jungs und den Verein“, ließ Watzlawik verlauten, „dieses Los ist ein absoluter Oberkracher.“ Meinert grämte sich nicht ob des unerfüllten Wunsches: „Das ist wohl haarscharf danebengegangen“, scherzte er, „das Los ist trotzdem super, das wird ein tolles Erlebnis.“ Und Keuler freute sich auf seine ganz eigene Weise: „Da werd‘ ich wohl wieder ein bisschen mitmengen“, kündigte der frisch Genesene an. Klar sei das bevorstehende Pokalspiel ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte, aber, so Keuler trocken: „Wir haben auch viele Tiefschläge weggesteckt.“