Podcast-Format „SpoRZfreunde“
„Einfach überragend“: So lief der Hachenburger Pils-Cup
Die Eisbachtaler Sportfreunde (vorne von links mit Devran Erol, Lennard Plum und Felix Koch) setzten sich beim Hachenburger Pils-Cup 2026 verdientermaßen durch. Unter anderem über die siegreichen "Eisbären" sprechen wir in unserer neuen Podcast-Folge.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Hachenburger Pils-Cup 2026 ist beendet. Nach einem spannenden Turnier sicherten sich die Eisbachtaler Sportfreunde den Sieg. In der zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formates „SpoRZfreunde“ blicken wir auf das Hallenspektakel zurück.

Lesezeit 1 Minute

Das war ein intensives Wochenende in der Hachenburger Rundsporthalle: 40 Mannschaften nahmen am Pils-Cup teil, am Ende setzte sich Fußball-Oberligist Eisbachtaler Sportfreunde beim Westerwälder Hallenspektakel durch. Im Finale gewannen die „Eisbären“ gegen Gastgeber SG Müschenbach/Hachenburg.

Lukas Erbelding und Jona Heck
Kevin Rühle

Von Freitag bis Sonntag lieferten sich die Teams einige intensive Spiele. Die Ränge waren an allen Tagen bestens gefüllt, die Stimmung entsprechend ausgelassen. In der zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formates „SpoRZfreunde“ lassen wir das Geschehen in Hachenburg noch einmal Revue passieren. Einerseits gehen unsere Reporter Lukas Erbelding und Jona Heck auf das sportliche Geschehen ein. Andererseits schauen sie auch auf das Drumherum und gehen der Frage nach, was das Event so speziell macht.

Die Podcast-Folge ist hier auf rhein-zeitung.de sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!

Ressort und Schlagwörter

Hallenfußball (Fußballverband Rheinland)Podcast

Top-News aus dem Sport