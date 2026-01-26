Der Hachenburger Pils-Cup 2026 ist beendet. Nach einem spannenden Turnier sicherten sich die Eisbachtaler Sportfreunde den Sieg. In der zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formates „SpoRZfreunde“ blicken wir auf das Hallenspektakel zurück.

Das war ein intensives Wochenende in der Hachenburger Rundsporthalle: 40 Mannschaften nahmen am Pils-Cup teil, am Ende setzte sich Fußball-Oberligist Eisbachtaler Sportfreunde beim Westerwälder Hallenspektakel durch. Im Finale gewannen die „Eisbären“ gegen Gastgeber SG Müschenbach/Hachenburg.

i Lukas Erbelding und Jona Heck Kevin Rühle

Von Freitag bis Sonntag lieferten sich die Teams einige intensive Spiele. Die Ränge waren an allen Tagen bestens gefüllt, die Stimmung entsprechend ausgelassen. In der zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formates „SpoRZfreunde“ lassen wir das Geschehen in Hachenburg noch einmal Revue passieren. Einerseits gehen unsere Reporter Lukas Erbelding und Jona Heck auf das sportliche Geschehen ein. Andererseits schauen sie auch auf das Drumherum und gehen der Frage nach, was das Event so speziell macht.

Die Podcast-Folge ist hier auf rhein-zeitung.de sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!