FCEK gegen TuS Koblenz Ein Schwergewicht scheidet schon in Runde drei aus Michael Bongard 06.10.2026, 17:00 Uhr

i Am 30. März 2022 gab es das letzte Pokal-Duell zwischen den Oberligisten (damals noch) FC Karbach und TuS Koblenz: Max Wilschrey (in Blau, fünf Tore in fünf Spielen für seinen neuen Klub Solingen-Wald in der Oberliga Niederrhein) schoss Karbach damals vor 1000 Zuschauern mit dem Tor des Abends ins Finale. Nun steht der Pokal-Kracher schon in der dritten Runde an, wieder wird am Mittwoch (19.30 Uhr) in Emmelshausen gespielt. hjs-Foto. Hermann-Josef Stoffel

FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz – das hört sich nicht nach einem Drittrundenspiel im Rheinlandpokal an, sondern eher wie ein Halbfinale. Aber bereits früh im Wettbewerb kreuzen die beiden Top-Klubs am Mittwoch in Emmelshausen die Klingen.

Von den 16 Begegnungen in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals ragt diese Partie heraus: Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt der FC Emmelshausen-Karbach den Oberliga-Rivalen TuS Koblenz zum Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. 1000 Zuschauer werden auf dem Kunstrasen in Emmelshausen erwartet.







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