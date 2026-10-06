FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz – das hört sich nicht nach einem Drittrundenspiel im Rheinlandpokal an, sondern eher wie ein Halbfinale. Aber bereits früh im Wettbewerb kreuzen die beiden Top-Klubs am Mittwoch in Emmelshausen die Klingen.
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Von den 16 Begegnungen in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals ragt diese Partie heraus: Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt der FC Emmelshausen-Karbach den Oberliga-Rivalen TuS Koblenz zum Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. 1000 Zuschauer werden auf dem Kunstrasen in Emmelshausen erwartet.