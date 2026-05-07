Kreispokal 1 und 2 Ein Halbfinal-Abend mit zahlreichen Überraschungen Michael Bongard 07.05.2026, 10:43 Uhr

i Jubel nach dem Tor des Abends: Der VfR Bad Salzig schlug im Halbfinale des Kreispokals 2 den SV Müden mit 1:0, Knipser Kamil Kozlowski (rechst) hatte nach 22 Minuten zugeschlagen. Mark Dieler

Was für ein Halbfinal-Abend im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel: Drei Verlängerungen, ein Elfmeterschießen, viele Überraschungen, ein Handballtorwart als Matchwinner sowie ein Trainer, der ins Tor gehen musste – es war alles dabei.

Die Endspiele am 30. Mai in Weiler im Fußball-Kreispokal 1 (für A- und B-Klasse) und 2 (für C-Klasse) Hunsrück/Mosel stehen fest: Im Kreispokal 1 trifft B-Staffel-9-Meister SG Urbar/Werlau auf den A-Klasse-Zweiten SG Morshausen, im Kreispokal 2 lautet die Endspielpaarung VfR Bad Salzig (Fünfter C Staffel 13) gegen die SG Hausbay/Ehrbachtal II (Fünfter C Staffel 14).







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