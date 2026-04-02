Was ein Abend in Emmelshausen: Man hatte mit 1000, vielleicht mit 1500 Besuchern gerechnet. Am Ende sahen fast 2000 Zuschauer das spannende Halbfinale FC Emmelshausen-Karbach gegen Eintracht Trier (1:3), eine Pokal-Rekordkulisse im Vorderhunsrück.
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1897 Zuschauer, ein Fußballfest in Emmelshausen – das Halbfinale im Rheinlandpokal zwischen dem Oberliga-Tabellenvierten FC Emmelshausen-Karbach und dem Regionalliga-Zwölften Eintracht Trier hat die Massen angelockt. In einem intensiven und völlig ausgeglichenen Schlagabtausch zeigte sich der Favorit aus Trier gnadenlos effizient und gewann mit 3:1 (2:1) gegen einen starken FCEK.