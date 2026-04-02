FCEK gegen Eintracht Trier 1:3 Ein Fußballfest in Emmelshausen mit gnadenlosen Gästen Michael Bongard 02.04.2026, 12:18 Uhr

i Vor einer beeindruckenden Kulisse von fast 2000 Zuschauern wird Emmelshausen-Karbachs Kevin Leidig (links, in Blau) von Triers Damjan Marceta abgeräumt und knallt unsanft auf den Boden. Leidig musste zur Pause deswegen ausgewechselt werden. Trier gewann das Halbfinale in Emmelshausen mit 3:1. hjs-Foto

Was ein Abend in Emmelshausen: Man hatte mit 1000, vielleicht mit 1500 Besuchern gerechnet. Am Ende sahen fast 2000 Zuschauer das spannende Halbfinale FC Emmelshausen-Karbach gegen Eintracht Trier (1:3), eine Pokal-Rekordkulisse im Vorderhunsrück.

1897 Zuschauer, ein Fußballfest in Emmelshausen – das Halbfinale im Rheinlandpokal zwischen dem Oberliga-Tabellenvierten FC Emmelshausen-Karbach und dem Regionalliga-Zwölften Eintracht Trier hat die Massen angelockt. In einem intensiven und völlig ausgeglichenen Schlagabtausch zeigte sich der Favorit aus Trier gnadenlos effizient und gewann mit 3:1 (2:1) gegen einen starken FCEK.







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