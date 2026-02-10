Mit den Mastersturnieren für den Nachwuchs ist die Hallensaison im Kreis Hunsrück/Mosel zu Ende gegangen. Drei Masters-Titel gingen an den JFV Rhein-Hunsrück, einer an den JFV Schieferland. Am 21./22. Februar stehen die Rheinlandmeisterschaften an.
Lesezeit 3 Minuten
Die Masterssieger im Kreis Hunsrück/Mosel stehen fest: Die Futsal-Titel bei den B-, C- und D-Junioren gingen an das jeweilige Rheinlandliga-Team des JFV Rhein-Hunsrück, bei den A-Junioren setzte sich der Mitte-Bezirksligist JFV Schieferland die Krone auf.