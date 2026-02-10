Masterssieger stehen fest Dreimal JFV Rhein-Hunsrück, einmal JFV Schieferland Michael Bongard 10.02.2026, 12:05 Uhr

i Bei den C-Junioren in Kirchberg setzte sich der JFV Schieferland (in Rot) um Torwart Leon Schweyen mit 2:1 im Spiel um Platz 3 gegen den JFV Rhein-Hunsrück II um Davin Christ durch. Das Masters gewann die erste Mannschaft des JFV Rhein-Hunsrück. B&P Schmitt

Mit den Mastersturnieren für den Nachwuchs ist die Hallensaison im Kreis Hunsrück/Mosel zu Ende gegangen. Drei Masters-Titel gingen an den JFV Rhein-Hunsrück, einer an den JFV Schieferland. Am 21./22. Februar stehen die Rheinlandmeisterschaften an.

Die Masterssieger im Kreis Hunsrück/Mosel stehen fest: Die Futsal-Titel bei den B-, C- und D-Junioren gingen an das jeweilige Rheinlandliga-Team des JFV Rhein-Hunsrück, bei den A-Junioren setzte sich der Mitte-Bezirksligist JFV Schieferland die Krone auf.







