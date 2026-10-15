Der VfB Wissen zieht souverän ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals ein. Dreimal trifft Ertugrul Tuysuz gegen die SG Horressen, die schon zur Halbzeit mit 3:0 hinten liegt. Trainer Dirk Hannappel sieht die Leichtigkeit zurück bei seiner Elf.
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Der VfB Wissen ist im Rheinlandpokal seiner Favoritenrolle gerecht geworden und am Mittwochabend ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Ligarivalen, die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers, die man bereits zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Ost auswärts mit 5:2-Toren bezwungen hatte, setzten sich die Siegstädter mit 4:0 (3:0) durch.