Souveränes 4:0 gegen Horressen Dreifacher Tuysuz schießt Wissen ins Achtelfinale Jens Kötting 15.10.2026, 08:15 Uhr

i Der VfB Wissen (am Ball Tim Leidig) setzte sich auf heimischem Platz souverän mit 4:0 gegen die SG Horressen (in Rot) durch. Manfred Böhmer/balu

Der VfB Wissen zieht souverän ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals ein. Dreimal trifft Ertugrul Tuysuz gegen die SG Horressen, die schon zur Halbzeit mit 3:0 hinten liegt. Trainer Dirk Hannappel sieht die Leichtigkeit zurück bei seiner Elf.

Der VfB Wissen ist im Rheinlandpokal seiner Favoritenrolle gerecht geworden und am Mittwochabend ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Ligarivalen, die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers, die man bereits zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Ost auswärts mit 5:2-Toren bezwungen hatte, setzten sich die Siegstädter mit 4:0 (3:0) durch.







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