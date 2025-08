Vor allem die SG Herschbach-Schenkelberg hatte die Überraschung schon so gut wie in der Tasche, doch Bezirksligist Betzdorf nahm noch einen letzten Anlauf. Leichter hatten es dagegen drei Bezirksligaaufsteiger in der ersten Rheinlandpokalrunde.

Auch die erste Rheinlandpokalrunde der Spielzeit 2025/2026 ging nicht ohne Überraschung zu Ende. Der Vorjahreselfte der Kreisliga A6, die SG Ober Kostenz, kegelte den Vorjahressechsten der Bezirksliga Ost, die SF Höhr-Grenzhausen, aus dem Wettbewerb. Auch die A-Ligisten aus Heimbach-Weis und Herschbach-Schenkelberg verlangten ihren Gegner aus der Bezirksliga alles ab und mussten sich erst im Nachsitzen geschlagen geben. Schützenfeste feierten dagegen die drei Bezirksligaaufsteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz, SG St. Katharinen und SG Augst Eitelborn sowie der TuS Montabur jeweils gegen C-Ligisten – die klassentiefsten Mannschaften des Wettbewerbs.

SSV Heimbach-Weis – SG Müschenbach/Hachenburg n.E. 4:6 (2:2, 2:2). „Von einem verdienten Sieg zu sprechen, wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen“, sagte Müschenbachs Trainer Ingo Neuhaus nach dem hart erkämpften Weiterkommen am Kieselborn. „Es war eines unserer schwächeren Spiele.“ Die Gastgeber führten den Bezirksligisten in der ersten Halbzeit mit schnellen Außen regelrecht vor, verpassten es allerdings daraus Kapital zu schlagen. Nach dem überraschenden 1:0 für die Westerwälder durch Sergio Steven Zules Muriel (1.) glich Fabian Gruber zum überfälligen Gleichstand aus. Neuhaus stellte in der Pause seine Grundordnung von einem 4:4:2-System mit Raute in ein 5:3:2 um. In der Folge bekam die SG mehr Zugriff aufs Spiel und ging erneut durch Zules Muriel in Führung (65.), doch in der offenen Endphase wurde der Neuwieder A-Ligist für seinen großen Einsatz belohnt. Müschenbachs Lukas Hammer hatte zunächst noch einen Handelfmeter pariert, aber aus dem Gewühl heraus egalisierte Ingo Kirst (90.) mit dem Nachschuss. Im Elfmeterschießen setzten zwei Heimbacher ihre Versuche deutlich übers Tor. Das war die Entscheidung.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach II – SV Windhagen 0:4 (0:1).Standesgemäß gab sich Bezirksliga-Aufsteiger Windhagen bei den drei Klassen tiefer angesiedelten Westerwäldern keine Blöße. Türkiyemspor blieb lange Zeit in Reichweite, weil die Gäste von der Autobahn A3 im ersten Abschnitt lediglich durch Luca Busch einmal einnetzten (27.). In der Endphase schraubten Dongyeon Yoo (68.), Zyad El Madhaoui (71.) und Gökdeniz Bayraktar (90.) das Ergebnis in die Höhe.

Sportfreunde Ingelbach II – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 1:9 (0:4). SG-Trainer Dirk Hannappel wusste, dass das Auswärtsspiel beim C-Ligisten kein Maßstab für die Saison werden wird. Und dennoch zeigte er sich hinterher zufrieden. „Das war ein ordentlicher Abschluss der Vorbereitung“, lobte er, richtete den Fokus aber direkt auf die kommende Woche: „Sicherlich war es aber auch nicht so gut, dass wir uns drei Tage auf die Schultern klopfen. Ich glaube, jeder hat gemerkt, dass es noch einiges zu tun gibt, damit wir kommendes Spiel gegen Höhr-Grenzhausen konkurrenzfähig sind.“ Tore: 0:1 Rick Joel Komnik (5., Eigentor), 0:2 Timon Konstantinidis (20.), 0:3 Julian Hannappel (33.), 0:4 Tim Niedermowe (36.), 0:5 Julian Hannappel (47.), 0:6 Timon Konstantinids (51.), 1:6 Leon Vieweg (60.), 1:7 Leon Blech (66.), 1:8 Tim Niedermowe (86.), 1:9 Louis Klöckner (90.).

i Mitte-Bezirksligist HSV Neuwied (verdeckt mit Jonas Esper) musste sich ein wenig strecken, zog am Ende aber souverän über A-Ligist SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (vorne mit der Nummer Sieben, Noor Alden Abo Zard) in die zweite Runde ein. René Weiss

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – HSV Neuwied 0:3 (0:0). Beim ambitionierten A-Ligisten Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hat sich der HSV vor allem aufgrund einer überzeugenden zweiten Halbzeit verdient durchgesetzt. Hielten sich Spielanteile und Chancen in der ersten Halbzeit noch die Waage, so hatten die Gäste nach der Pause Vorteile. „In der ersten Hälfte haben wir uns noch etwas schwergetan, unsere Räume und sauberes Passspiel zu finden. Da waren wir in der zweiten Halbzeit deutlich klarer und haben drei schöne Tore herausgespielt“, sagt HSV-Trainer Stefan Fink. Jonas Triesch mit einem Doppelpack kurz nach Wiederbeginn (47., 51.) und David Zickenheiner in der Endphase (86.) schossen den Sieg für den Bezirksligisten heraus.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – FC Kosova Montabaur 2:0 (2:0). „Wir haben sehr verdient gewonnen, weil wir in jeder Phase des Spiels überlegen waren“, bilanzierte der zufriedene Spielertrainer Justin Keeler nach dem Heimsieg seiner SG gegen den Klassenkonkurrenten. „Wir hatten auch noch Chancen auf ein, drittes, viertes oder gar fünftes Tor“. Doch eine „schwache Chancenauswertung“ und ein gut aufgelegter Talat Begen im Kosova-Tor verhinderten ein höheres Ergebnis. Begen erhielt nicht nur von Keeler ein Sonderlob, auch sein eigener Trainer hebte die Leistung hervor. „Er hat in einigen Szenen gut gehalten“, so FC-Trainer Mladen Kulis, der auch ingesamt trotz der Niederlage zufrieden war. „Ich wusste bis heute morgen um 11 Uhr noch nicht, wer spielen kann“, so der Trainer über die vielen urlaubsbedingten Ausfälle. Ein zu kurzer Rückpass führte zum ersten Gegentreffer durch Maximilian Strauch (20.). Beim 2:0 kam Tim Luca Schulze nach einem Eckball am Fünfmeterraum zu frei zum Kopfball (40.). „Unsere ersten 20 Minuten haben mir gefallen, letztlich hat Lautzert verdient gewonnen“, so Kulis abschließend.

SG Birlenbach/Schönborn – SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen 1:5 (0:2). „Wir haben die Aufgabe gegen tief stehende Gastgeber souverän gelöst.“ Rainer Zeiler, Mannschaftsverantwortlicher der Gäste, sprach der Elf von Florian Hammel ein Lob aus. Für den kampfstarken A-Ligisten wurde der Weg spätestens nach der Hinausstellung gegen Lennard Prätorius zu weit. „Wir haben uns von der Hektik nicht anstecken lassen und sind ruhig geblieben“, so Hammel, der seiner Mannschaft einen „seriösen Auftritt“ attestierte. Sein Kollege Chris-Jannick Dietrich war ebenfalls zufrieden. „Malberg hat ja letzte Saison noch in der Rheinlandliga gespielt. Dafür haben wir uns gut verkauft. Allerdings ist das Ergebnis für meinen Geschmack etwas zu hoch ausgefallen. Tore: 0:1 Sebastian Rosbach (31.), 0:2 Luca Thom (34.), 0:3 Justin Nagel (69.), 1:3 Tyrese-Jason Labs (72.), 1:4 Luke Jung (76.), 1:5 Justin Nagel (88.). Gelb-Rote Karte: Lennard Prätorius (63., SGBS, Unsportlichkeit).

i Malbergs Sommer-Rückkehrer Sebastian Rosbach (links) brachte den Rheinlandligaabsteiger bei der SG Birlenbach (rechts Moritz Detrois) mit 1:0 in Führung. Am Ende siegte der Favorit souverän mit 5:1. Andreas Hergenhahn

SG Herschbach-Schenkelberg – SG 06 Betzdorf n.V. 3:6 (3:3, 0:0). Als Leon Groß nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:2 für die Gastgeber erzielte, gab es kein Halten mehr. Die Überraschung war zum Greifen nah, doch das Spiel war noch nicht vorbei. Betzdorf wagte einen letzten Anlauf, Neuzugang Burhan Tuncdemir brachte einen Freistoß scharf aufs Tor und Ömer Hikmet Aydin schickte die Partie mit seinem Abstauber-Treffer in die Verlängerung (90+6). In den 90 Minuten zuvor sah Betzdorfs Trainer Enis Caglayan ein „typisches Pokalspiel“, für das die Gastgeber viel Lob verdienten: „Der Gegner ist über sich hinausgewachsen. Sie hatten einen ganz tollen Plan, sehr kompakt verteidigt und uns nicht zur Entfaltung kommen lassen.“

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlugen die Hausherren zweimal nach eiskalten Kontern zu und brachten sich durch Treffer von Groß (50.) und Leon Schenkelberg (68.) mit 2:0 in Führung. Die hatte bis in die Schlussphase Bestand, ehe der Bezirksligist die Viererkette auflöste und den kopfballstarken Neuzugang Tuncdemir nach vorne beorderte. Torjäger Temel Uzun erzielte den Anschluss (83.) und Marvin Heinrich den Ausgleich (87.). Was folgte, war die wilde Nachspielzeit eines „richtigen Pokalfights“, wie Herschbachs Trainer Markus Griebe festhielt. „Betzdorf war erwartungsgemäß die feldüberlegene Mannschaft, dennoch haben wir sehr diszipliniert verteidigt und so lange die Kräfte gereicht haben auch kaum klare Torchancen zugelassen“, bilanzierte er weiter. In der Verlängerung mussten die Herschbacher ihrem großen Aufwand dann allerdings Tribut zollen. „Die Mannschaft hat sich aber großartig verkauft“, lobte Griebe abschließend. Die Betzdorfer Treffer in der Verlängerung erzielten zweimal Enrico Balijaj (105., 117.) sowie Tuncdemir (116.).

SG Wallmenroth/Scheuerfeld II – Spvgg EGC Wirges 0:5 (0:1). Der Rasenplatz in Wallmenroth war den Rheinlandliga-Rückkehrern bekannt, der Gegner eher nicht. Stand die EGC in der vergangenen Saison der ersten Mannschaft gegenüber, traf die Elf von Trainer Sven Baldus auf deren Reserve. Die Vorzeichen waren klar. „Wir haben gefühlt 90 Prozent Ballbesitz gehabt, leider aber die Chancen in der ersten Halbzeit nicht so genutzt, wie wir uns das vorgestellt haben“, resümierte EGC-Trainer Sven Baldus. Die vier Klassen Unterschied machten sich allerdings erst in der Schlussphase auch im Ergebnis bemerkbar. Tore: 0:1 Steffen Klöckner (16.), 0:2, 0:3, 0:4 Ronaldo Kröber (52., 74., 85.), 0:5 Raphael Hense (89.).

i Sieg des Favoriten: Der spielende Co-Trainer Alexander Haller (vorne in Orange) und der FC Borussia Niederroßbach setzten sich auf dem Niederdreisbacher Koppelberg gegen Niklas Bender (in Schwarz) und den VfB Niederdreisbach durch. Jürgen Augst/byJogi

VfB Niederdreisbach – FC Borussia Niederroßbach 1:3 (1:2).Der gastgebende A-Ligist eröffnete die Partie so, wie es sich ein Außenseiter wünscht: Pascal Lüneburg brachte den VfB schon in der fünften Minute in Front. „Danach haben wir das Spiel an uns gerissen und hätten in der ersten Halbzeit den Deckel eigentlich schon draufmachen müssen“, sagte FC-Trainer Metin Kilic. Die Niederroßbacher besaßen neben den Toren von Bennet Englisch (15.) und Philipp Röder (27.) einige weitere gute Möglichkeiten. Weil diese nicht verwertet wurden, blieb das Ergebnis knapp. Niederdreisbach steigerte sich nach der Pause, während die Borussia in eine passive Rolle verfiel. Ein durch David Quandel abgeschlossener Konter entschied die Partie (90.+5).

SG Aar-Einrich Allendorf-Berghausen/Hahnstätten – SG St. Katharinen/Vettelschoß 1:10 (1:7). Vier Gegentreffer in den ersten 20 Minuten zogen den in der Offensive ohne mehrere Stammkräfte angetretenen Platzherren früh den Zahn. „Wir hatten viel Ballbesitz und haben gut die Räume frei gespielt“, befand St. Katharinens Coach Christoph Binot und lobte das überaus faire Auftreten beider Teams. Schiedsrichter Sebastian Hoppe (Altendiez) kam ohne Verwarnungen aus. „Es war eine klare Sache, aber wir haben es in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gemacht“, erkannte Aar-Einrich-Trainer Andreas Weyl die Überlegenheit der spielstarken Kombinierten vom Westerwald neidlos an. Beim B-Ligisten verdienten sich vor lediglich 40 Zuschauern Keeper Konstantin Diehl und Abwehrchef Johannes Baum Bestnoten. Tore: 0:1 Lirijon Krasniqi (8.), 0:2 Paul Schmidt (12.), 1:2 Michael Fiedler (15.), 1:3, 1:4, 1:5 alle Jannik Hüngsberg (20., 36., 36.), 1:6, 1:7 beide Noah Schinowski (38., 39.), 1:8 Robin Kany (53.), 1:9, 1:10 beide Noah Schinowski (63., 84.).

i Kapitän Corvin Schwenk (rechts) und die SG Aar-Einrich bekamen die SG St. Katharinen/Vettelschoß (links Max Schmitz) am Sonntag gar nicht zu Halten. Der Bezirksligaaufsteiger ließ die Muskeln spielen und siegte vor lediglich 40 Zuschauern souverän mit 10:1. Andreas Hergenhahn

SG Guckheim/Kölbingen – TuS Burgschwalbach n.V. 2:3 (1:0). Dem A-Ligisten aus Guckheim und Kölbingen boten sich durchaus Möglichkeiten, das klassenhöhere Team vom Märchenwald aus dem Wettbewerb zu schmeißen. Das wäre alles in allem aber wohl etwas zu viel gewesen. „Sie hatten im ersten Durchgang mehr den Ball, wir aber die klareren Chancen“, erinnerte sich SG-Trainer Thomas Benner an eine gute erste Halbzeit, in der Robin Krick die Führung der Hausherren erzielte (35.). Nach der Pause habe der Favorit die Benner-Elf aber dann „hinten rein gedrückt“. Schon in der 50. Minute glich Janosch Lauter zum 1:1 aus. Als Fynn Altenhofen die Gäste kurz vor Schluss das erste Mal in Führung brachte (89.), dachte wohl keiner mehr, dass das Spiel in die Verlängerung gehen wird. Doch erneut Krick glich für Guckheim aus (90.+3). Und da Torschütze Altenhofen kurz vor Abpfiff noch die Rote Karte nach einer Beleidigung des Gegenspielers bekam, stiegen die Chancen der Einheimischen. Den Siegtreffer erzielte abermals Lauter, der im Anschluss an einen Eckball frei stehend einnicken durfte (110.). Die Gelb-Rote Karte gegen Guckheims Alexander Kolb (114.) fiel nicht mehr ins Gewicht.

„Du solltest in Überzahl natürlich kein Gegentor mehr fangen, aber es war auch nicht unverdient, da Burgschwalbach fußballerisch einfach besser war“, so Benner, der ergänzte: „Ich bin zufrieden, wir haben alles gegeben und ordentlich dagegengehalten.“ Sein Gegenüber Timo Wimmer freute sich über das Weiterkommen und zollte dem Kontrahenten Respekt: „Wir haben es uns selbst schwergemacht. Phasenweise waren da sehr gute Kombinationen dabei, wir waren aber in den Abschlüssen nicht konsequent genug und haben die Gegentore wieder mal selbst gemacht. Über die komplette Sicht war das verdient, aber Guckheim war ein sehr guter Gegner, der in der A-Klasse sicherlich eine gute Rolle spielen wird.“

SG Altendiez/Gückingen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth 1:3 (0:1). Als Alex Rothweiler den weit vor seinem Tor stehenden Sven Melbaum kalt erwischte und für die neue SG aus dem Rhein-Lahn-Kreis zum 1:1 ausglich (60.), schnupperten die Gastgeber vom Lahnblick an einer Überraschung. „Es soll keine Ausrede sein, aber der Rasenplatz spielte Altendiez in die Karten“, sagte Gästetrainer Thomas Schäfer. „Wir haben es uns unnötig schwer gemacht, weil es uns nicht gelungen ist, das zweite Tor nachzulegen“, analysierte er weiter. Das 0:1 durch Niklas Löw (45.) fiel aus Sicht der Unterwesterwälder zum günstigen Zeitpunkt, es beruhigte die Nerven. „In der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen“, merkte Schäfer an. Stattdessen fiel der Ausgleich. Danach eroberten die Rot-Weißen die Kontrolle zurück und zogen dank eines Doppelpacks von Marc Henkes (70., 90.) in die zweite Runde ein. Das richtungsweisende 1:2 erzielte er mit einem direkt verwandelten Freistoß. „Insgesamt bin ich nicht unzufrieden“, resümierte Schäfer. „Das war auch eine wichtige Vorbereitung auf das Bezirksliga-Spiel in Müschenbach.“ Schließlich wird dort ebenfalls auf Rasen gespielt. Trotz des Aus zeigte sich Heim-Trainer Marcel Hannappel zufrieden: „Kompliment an unsere Jungs. Wir haben eine starke Teamleistung gezeigt und nach dem 1:1 mal kurz geschnuppert. Insgesamt geht der Sieg der spielstarken Hundsänger in Ordnung, ist aber einen Tick zu hoch ausgefallen.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod 0:1 (0:1). Der Rheinlandliga-Absteiger musste auf den Loreleyhöhen bis zum Abpfiff um den Erfolg bangen. Trainer Christian Hartmann sprach von einem bestandenen Charaktertest in Sachen Mentalität. „Weite Anfahrt, ein schwer zu bespielender Platz und ein Gegner mit richtig guten Jungs in der Offensive haben uns zugesetzt“, war Hartmann hinterher froh über das Weiterkommen. „Wir haben vielen Widerständen getrotzt.“ Seine Elf leistete sich im ersten Durchgang mit der frühen Führung im Rücken viele Abspielfehler, Luca Riegel traf für BoReiBo den Pfosten (40.). Zu allem Überfluss musste Westerburgs Kapitän David Gläser vorzeitig angeschlagen raus (46.). Zudem konnte der Gast von Glück sagen, dass der Unparteiische Christian Baum den zum vermeintlichen 1:1 treffenden Laurenz Beilstein im Abseits wähnte – eine umstrittene Entscheidung (80.). Hartmanns Fazit: „Da hatten wir Glück. Letztlich zählt das Weiterkommen – auch wenn’s ohne Glanz und Gloria war.“ Tor: 0:1 Ricardo Bartoschek (17.).

Spfr Schönstein – VfB Wissen 1:3 (1:1). „Wir sind weiter gekommen und mussten keine Verletzungen hinnehmen – das ist das Beste“, sagte Wissens Trainer Dirk Spornhauer nach dem glanzlosen Sieg beim Nachbarn. Die Sportfreunde mussten nach der Roten Karte gegen Silas Landwehr eine Stunde lang in Unterzahl spielen, glichen kurz vor dem Pausenpfiff durch Phillip Pöttgen die zuvor von Felix Arndt herausgeschossene VfB-Führung (19.) aus. Ein sehenswerter 20-Meter-Distanzschuss Kerem Saris drehte das Ergebnis (54.), bei Tim Leidigs 1:3 sah Schönsteins Schlussmann Niklas Winter nicht gut aus (66.). „Nach unserer spielerisch guten Leistung am Freitag im Testspiel gegen Erndtebrück haben wir diesmal den letzten Pass zu selten angebracht und viele Aktionen nicht konsequent ausgespielt. Es war insgesamt schwere Kost“, so Spornhauer.

i "Augen zu und durch", hieß es für den VfB Wissen beim Lokalduell in Schönstein. Der favorisiserte Rheinlandligist siegte auch dank eines Distanztreffer Kerem Saris (rechts) gegen die Sportfreunde um Silas Landwehr (links), der bereits nach 30 Minuten Rot sah. Manfred Böhmer

DJK Neustadt-Fernthal II – SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth 1:4 (0:1). Die SG Ahrbach hat ihre Pflichtaufgabe beim C-Ligisten souverän gemeistert. Die DJK-Reserve nutzte eine Unstimmigkeit in der Gäste-Innenverteidigung durch David Stanskij zum Ausgleich (53.), ansonsten hatte die Mannschaft von Zvonko Juranovic und René Reckelkamm wenig Mühe mit dem C-Ligisten. „Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Einzig hätte ich mir gewünscht, dass wir noch zwei, drei Tore mehr erzielen. Das wäre möglich gewesen“, so Reckelkamm. Für Ahrbach trugen sich Luka Fichtner (17.), Tim Kuhn (54.) und zwei Jannik Sturm (61., 85.) in die Torschützenliste ein.

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth - SF Höhr-Grenzhausen n. E. 10:9 (3:3, 3:3, 2:1). Die neue Spielgemeinschaft Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (Kreisliga A Staffel 6) warf den Ost-Bezirksligisten Sportfreunde Höhr-Grenzhausen aus dem Wettbewerb. Nach fast drei Stunden Brutto-Zeit in Kappel hieß es 10:9 nach Elfmeterschießen für die Hunsrücker. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Der 18. Schütze im Elfmeterschießen war der Letzte in Kappel: Höhr-Grenzhausens Carlo Meyer scheiterte mit seinem schwach geschossenen Versuch am überragenden SG-Keeper Robin Hammen. Meyer wird Hammen nicht nur deswegen in schlechter Erinnerung behalten, denn in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit war der aufgerückte Innenverteidiger nach einem Super-Solo beim Stand von 3:3 am reflexartig reagierenden Hammen gescheitert (90.+3). Bei der anschließenden Ecke durfte Meyer freistehend köpfen, aber wieder fand er im toll haltenden Hammen seinen Meister. Hammen war sicherlich der SG-Matchwinner, Meyer der tragische Held bei Höhr.

„Ballbesitz schießt keine Tore, aber wir hatten trotzdem genug Gelegenheiten“, sagte Höhr-Coach Thomas Arzbach: „Der Gegner hat aber überragend verteidigt. So Spiele machen den Reiz des Pokals aus, wenn sich der Außenseiter dann durchsetzt, auch wenn es für uns wehtut.“ Tore: 1:0 Patrick Kaspar (3.), 1:1 Liukas Urwer (23.), 2:1 Noah Friedrich (32.), 2:2 Vangeli Kamtsikis (57.), 3:2 Nico Rodenbusch (79.), 3:3 Philipp Kiehl (83.).

SG Mosel Löf II – SG Augst Eitelborn 0:8 (0:2). Die Gastgeber setzten einige Spieler aus ihrer 1. Mannschaft ein, konnten den Aufsteiger aber so nicht bremsen. „In der ersten Halbzeit haben wir uns noch etwas schwergetan, das Spiel aber dann immer deutlicher dominiert. Auch in der Höhe geht das Ergebnis in Ordnung“, ordnete Augst-Trainer Robin Reifenberg das Resultat ein. Moritz Brendler mit einem Foulelfmeter (21.) und Benedikt Knopp (35.) sorgten für den 0:2-Halbzeitstand. Brendler eröffnete das Schützenfest im zweiten Abschnitt (47.), Lennox Stein mit einem Hattrick (51., 68., 80.) und Benedikt Knopp (85., 87.) legten nach und ließen Tore wie reife Früchte fallen.

TuS Bitzen II – TuS Montabaur 0:12 (0:6). Ein souveräner Auftritt von der Mannschaft aus der Bezirksliga Ost. Von der ersten Minute an stellte der Gast klar, dass er in die zweite Runde des Pokals einziehen will. „Unter dem Strich geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung“, fand Montabaurs Trainer Markus Kluger. Den gelungenen Tag aus Sicht der Kreisstädter rundete der eingewechselte Stürmer Rico Brenner mit seinem lupenreinen Hattrick binnen neun Minuten ab. Tore: 0:1 Paul Reichelt (8.), 0:2 Tim Griesche (24.), 0:3 Paul Reichelt (35.), 0:4 Anass Bouchibti (36.), 0:5 Luis Kiesel (41.), 0:6 Julius Reschke (44.), 0:7 Anass Bouchibti (57.), 0:8 Tim Griesche (62.), 0:9 Mario Denker (73.), 0:10, 0:11, 0:12 Rico Brenner (79., 84., 88).